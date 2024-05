Dabu Bucher kommt frisch verliebt aus einer “Midlife-Crisis”

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dabu Bucher, Sänger der Band Dabu Fantastic, hat Privates und Berufliches durcheinander gewirbelt, den Überblick verloren und schliesslich alles wieder zusammengesetzt. Das Ergebnis: eine neue Liebe, neue Musik und eine Entschuldigung an seine Band.

“Es gab Momente, in denen ich Angst hatte, dass mir alles um die Ohren fliegt und die Band auseinanderfällt”, sagte Bucher in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit Tamedia.

Es habe eine Zeit gegeben, in der sein Handeln egoistisch gewirkt habe. Das tue ihm extrem leid, sagte der Musiker. Im Raum sei ein Soloprojekt gestanden. “Das führte aber nirgends hin, weil ich musikalisch mit der Band schon das hatte, was ich brauchte, um glücklich zu werden.”

Im Rausch einer frischen Liebe

Auch das Glück neben der Musik stellte er in Frage. “Was muss man mit 40 erlebt haben? Und was kommt noch?”, fragte sich der Musiker in schlaflosen Nächten während seiner, wie er sie nennt, “Midnight-Crisis”. “Irgendwann habe ich mich in eine neue Frau verliebt”, sagte der Sänger. Schnell sei klar gewesen, dass er für sie von Zürich nach Bern ziehen würde.

“Ich flog hoch in diesem Rausch einer frischen Ü-40 Liebe.” Mit seinem Verhalten sei er in der Band angeeckt. Er sei froh, dass er mit der Band eine ehrliche Kommunikation pflege. Trotz der Wirren der “Midnight-Crisis” ist das neue Album “Ciao Baby, Ciao” entstanden. Dabu Fantastic veröffentlicht die neue Musik am Freitag.