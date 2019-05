Das angeschlagene Schweizer Rentensystem vor dem Kollaps retten. Das will Valerio Paganini, 18-jährig, Heizungsinstallateur aus Chur im Kanton Graubünden. Sein Heilmittel ist der legalisierte Cannabis-Konsum. Paganini ist einer von 16 Siegern des Ideenwettbewerbs "Verändere die Schweiz"externer Link.

Sie zählt zu den ganz grossen staatlichen Herausforderungen, der sich durchs Band weg alle Länder Europas aktuell stellen müssen: Die finanzielle Sicherung ihrer Rentensysteme.



Das gilt auch für die Schweizexterner Link. Hier werden die Menschen immer älter. Das heisst: Immer weniger Arbeitstätige müssen die Renten von immer mehr älteren Menschen finanzieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen – es droht der finanzielle Kollaps. Und zwar bald.



Was Generationen von National-, Stände- und Bundesräten bis heute nicht gelungen ist, versucht jetzt ein findiger junger Kopf aus dem Kanton Graubünden.



Valerio Paganini suchte für einmal kein Leck im Heizungssystem. Sondern nach einer zusätzlichen Quelle zur Finanzierung der AHV, die schweizerische Altersversicherung. Unterstützt wurde er dabei von seinem Bruder.



Wieso er sich für die AHV interessiere, wisse er auch nicht genau. Aber die Zukunft der AHV betreffe uns alle und sei ein parteiübergreifendes Thema, sagte Paganini lapidar. Die Altersversicherung scheint beim jungen Mann irgendwie auch nur zweitrangig zu sein.



Was die Paganini Brothers konkret in die politische Arena werfen, ist eine Steuer auf Cannabis-Produkten. Der Ertrag aus dieser Cannabis-Steuer würde dann – wie beim Tabak – in die Rentenkasse fliessen.



Bergler haben in der Schweiz den Ruf, schlau zu sein. Was Paganini ganz sicher ist: politisch ausgeschlafen. Denn mit seiner Idee würde er mit einem Streich gleich zwei Fliegen treffen, äh politisch hochbrisante Probleme lösen.



Denn eine solche Steuer wäre nur mit einer Legalisierung von Cannabis möglich. Nur so könnte der Staat Steuern auf der – als leicht eingestuften – Droge erheben.



In der kürzlichen Sondersession des Schweizer Parlaments vom 8. bis 10. Mai haben es gleich zwei Ideen aus dem letztjährigen Ideenwettbewerb "Verändere die Schweiz" in die Ratsdebatte geschafft.

Paganini hat die Idee nicht für sich behalten. Vielmehr hat er damit am Wettbewerb "Verändere die Schweiz!" teilgenommen. Während sechs Wochen, von Mitte Februar bis Ende März 2019 konnten jungen Menschen bis und mit 25 Jahre auf der digitalen Plattform engage.ch ihre Vorschläge einreichen.



Und er zählt zu den 16 Gewinnerinnen und Gewinnern unter den eingegangenen fast 350 Ideen. Gekürt wurden sie durch die 16 jüngsten Mitglieder des Schweizer Parlaments.



Im Fall von Valerio Paganini war es Fabian Molina, der Nationalrat der Jungsozialisten (JUSO)externer Link. Am 17. Juni treffen sich der 18-Jährige Inputter und der 28-jährige Parlamentarier aus dem Kanton Zürich erstmals. Das nicht in einer Bier-Beiz, sondern im Berner Bundeshaus.

Gemeinsam feilen sie dann an der Ausformulierung eines schriftlichen Vorstosses. Ob das Duo, das es zusammen auf immer noch junge 46 Jahre bringt, damit durchkommen, steht auf einem anderen Blatt.



Denn einen Monat vorher, am 19. Mai, stimmen die Schweizerinnen und Schweizer an der Urne über eine Vorlage zur Reform des Rentensystems ab.

Die Finanzierung soll nicht über eine Cannabis-Steuer erfolgen. Sondern über Kompensationsabgaben im Zusammenhang mit der geplanten Senkung der Unternehmenssteuern.



"Verändere die Schweiz!" 2019



Beim digitalen Ideenwettbewerb haben Jugendliche und Junge bis und mit 25 Jahre fast 350 Ideen zur Veränderung der Schweiz eingereicht. Dies auf der Partizipationsplattform engage.ch.



Organisiert wird der Wettbewerb vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ)externer Link.



Aus den Vorschlägen haben die 16 jüngsten Mitglieder des Schweizer Parlaments (National-/Ständerat) je einen Favoriten ausgewählt.



Am 17. Juni findet das "Matching" statt: Die jungen Siegerinnen und Sieger treffen im Bundeshaus in Bern "ihre" Nationalrätin oder "ihren" Ständerat. Zusammen formulieren sie die Idee zu einem politischen Vorstoss aus, so dass dieser die besten Karten hat, in der grossen oder kleinen Kammer debattiert zu und im bestmöglichen Fall umgesetzt zu werden.



Für alle Teilnehmenden am Ideenwettbewerb organisiert der DSJ am 16. Mai in Bern erstmals das Forum "You(th) for Change"externer Link: Expertinnen und Spezialisten aus der Wissenschaft, dem Lobbying sowie Politiker stehen den Jugendlichen mit Rat zur Seite und helfen ihnen, ihre Ideen selbständig weiterzuentwickeln.



Infobox Ende