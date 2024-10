Warum die Gletscherschmelze uns alle betrifft

Die Gletscher in den Alpen könnten bis Ende des Jahrhunderts ganz verschwunden sein. Die Folgen werden nicht nur in den Berggebieten der Schweiz, sondern in ganz Europa spürbar werden.

7 Minuten

Die Gletscher schmelzen. Das allein ist eigentlich keine Neuigkeit: Seit 1850 hat sich das Volumen der Gletscher um zirka 60 Prozent verringert.

Überraschend hingegen ist die Geschwindigkeit, mit welcher diese «Giganten aus Eis» immer kleiner werden. Und schon in wenigen Jahrzehnten zu verschwinden drohen.

«Der Gletscherrückgang beschleunigt sich», sagt Daniel Farinotti, Glaziologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Er ist Mitglied des Steuerungsausschusses von «GLAMOS», dem Schweizer Gletschermessnetz.

Eine im Sommer 2022 veröffentlichte StudieExterner Link kommt zum Schluss, dass die Schweizer Gletscher zwischen 1931 und 2016 die Hälfte ihres Volumens verloren haben und zwischen 2016 und 2021 weitere 12%.

Externer Inhalt

Im hydrologischen Jahr 2023/2024 betrug der Verlust an Gletschermasse 2,5%. Trotz des schneereichen Winters haben sich die Alpengletscher laut der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften in den letzten zehn Jahren überdurchschnittlich stark zurückgezogen.

Verantwortlich dafür waren vor allem das warme Wetter in den Monaten Juli und August sowie die Zufuhr von Saharastaub, der die Oberfläche färbte und den Schmelzprozess beschleunigte.

Infolge der Rekordtemperaturen in den Alpen wurden Gegenstände, menschliche Überreste und das Wrack eines Flugzeugs gefunden, das seit mehr als 50 Jahren im Eis eingeschlossen war. Solche Entdeckungen würden in den kommenden Jahren noch zunehmen, sagt der Schneewissenschaftler Robert Bolognesi.

Mehr

Mehr Immer öfter geben Gletscher ihre Geheimnisse frei Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Schmelzende Schweizer Gletscher gaben im Sommer weitere makabre Geheimnisse preis, darunter menschliche Überreste und ein Flugzeugwrack. Mehr Immer öfter geben Gletscher ihre Geheimnisse frei

(Nahezu) alle Gletscher gefährdet

Seit dem vorindustriellen Zeitalter ist die Temperatur in der Schweiz um fast 2 Grad gestiegen, das entspricht dem Doppelten des weltweiten Durchschnitts. Sollte es in diesem Rhythmus weiter gehen, wird die Hälfte der 1500 Alpengletscher, inklusive dem als Unesco-Welterbe anerkannten Aletsch, innerhalb der nächsten 30 Jahre verschwinden.

Und wenn nichts unternommen wird, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, laufen laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern alle Gletscher in der Schweiz und in Europa Gefahr, bis zum Ende des Jahrhunderts fast vollständig verschwunden zu sein.

Die Gletscher ziehen sich nicht nur in den Alpen zurück. Fast alle Gletscher der Welt werden dünner und verlieren immer schneller an Masse. Besonders alarmierend ist das Abschmelzen im Himalaya und in den Anden, wo die Existenz von Hunderten Millionen Menschen von den Gletschern abhängt.

Mehr

Mehr Warum die Gletscher schwarz werden Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Gletscherschmelze in den Anden und im Himalaya bedrohen die Lebensgrundlage von Hunderten Millionen Menschen. Mehr Warum die Gletscher schwarz werden

Es gibt aber auch Ausnahmen. Einige Gletscher in Zentralasien scheinen von der globalen Erwärmung nicht betroffen zu sein.

Ihre Fläche ist stabil geblieben oder hat sogar zugenommen, anstatt zu schrumpfen. Ein Schweizer Projekt will die Gründe für diese Anomalie untersuchen.

Mehr

Mehr Schweizer Forschende wollen Geheimnis der Pamir-Gletscher lüften Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Warum scheinen einige Gletscher in Zentralasien nicht unter der Hitze zu leiden? Ein Schweizer Projekt will die Gründe für diese Anomalie untersuchen. Mehr Schweizer Forschende wollen Geheimnis der Pamir-Gletscher lüften

Die Folgen einer Welt ohne Gletscher

Wird sich der Rückgang der Gletscher negativ auf unsere Zukunft auswirken? Eine verlässliche Antwort auf diese Frage ist schwierig. In der Erdgeschichte gab es das Phänomen der Gletscherschmelze immer wieder, aber über viel längere Zeiträume. Sicher ist: Die jüngste Entwicklung zwingt uns, uns auf neue Szenarien vorzubereiten.

In der Schweiz bedeutet die Gletscherschmelze ein erhöhtes Risiko von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Murgängen und Erdrutschen.

Die Seen, die sich im Inneren eines Gletschers bilden, können sich plötzlich ins Tal ergiessen und dabei Dörfer und Infrastrukturen zerstören. Und je dünner das Eis und die Permafrostschicht werden, desto instabiler werden die Berge insgesamt.

Mehr

Mehr Schweizer Pionierforschung entschlüsselt, wie Permafrost auftaut Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Eine neue Methode zur Messung des Permafrosts verbessert die Möglichkeiten zur Vorhersage von Erdrutschen und Steinschlägen. Mehr Schweizer Pionierforschung entschlüsselt, wie Permafrost auftaut

In der Schweiz werden jene Gletscher, die als gefährlich eingestuft werden, ständig überwacht. Neben Helikopterüberflügen und Feldinspektionen setzen die Forschenden die neuste Technologie ein.

Hochauflösende Kameras, Radar, akustische Sensoren, Eisvibrationsdetektoren und Satellitenbilder ermöglichen es, jede noch so kleine Bewegung zu erfassen.

Mehr

Mehr Die Schweiz beobachtet ihre gefährlichsten Gletscher ganz genau Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In der Schweiz gibt es 60 Gletscher, die als gefährlich gelten. Eine Überwachung kann jedoch nicht immer eine Tragödie wie jene in Italien verhindern. Mehr Die Schweiz beobachtet ihre gefährlichsten Gletscher ganz genau

Mit dem Abschmelzen der Gletscher verliert die Schweiz eine wichtige Wasserreserve, die gemäss Schätzungen den Trinkwasserverbrauch der Schweizer Bevölkerung für 60 Jahre sicherstellen könnte.

Die Schweiz wird weiterhin über genügend Wasser verfügen, selbst wenn die Bevölkerung auf 10 Millionen im Jahr 2050 wächst.

Das Land ist jedoch nicht vor lokalen Wasserknappheiten zu bestimmten Jahreszeiten gefeit und hat daher ein nationales Dürre-Monitoring eingerichtet.

Mehr

Mehr Weshalb das Wasserland Schweiz ein Dürre-Monitoring braucht Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auch in der Schweiz werden Dürreperioden häufiger und länger anhalten. Wie kann man sie vorhersagen? Mehr Weshalb das Wasserland Schweiz ein Dürre-Monitoring braucht

Die Schaffung neuer Mehrzweckspeicher in eisfreien Bergregionen könnte neue Möglichkeiten für die Stromerzeugung aus Wasserkraft und für die Landwirtschaft eröffnen.

Gemäss einem von der ETH und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) erstellten SzenarioExterner Link könnten durch das vollständige Abschmelzen der Gletscher 683 neue Seen in den Alpen entstehen.

Ein in der Schweiz einzigartiges Projekt im Wallis sieht vor, das Schmelzwasser in einem bestehenden Stausee zu sammeln und zu speichern. Das Wasser soll dann im Sommer zur Bewässerung von Weinbergen und Feldern verwendet werden.

Mehr

Mehr Der Wasserknappheit trotzen: Schweizer Weindorf testet innovative Lösungen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Salgesch will mit Technologie den Wasserverbrauch für Bewässerung reduzieren. Das Projekt könnte anderen dürregefährdeten Regionen als Vorbild dienen. Mehr Der Wasserknappheit trotzen: Schweizer Weindorf testet innovative Lösungen

Problematischer könnte die Situation in Europa sein, in Regionen, die Hunderte von Kilometern von den Schweizer Alpen entfernt sind.

Aufgrund des geringeren Beitrags von Schneeschmelze und Gletschern könnten die Abflussmengen der grossen europäischen Flüsse – Rhone, Rhein, Donau und Po – im Sommer deutlich zurückgehen.

Ein Absinken der Pegel von Flüssen und Seen wird die Schifffahrt und den Transport von Gütern in und aus der Schweiz erschweren.

Mehr

Mehr Kampf ums Wasser im Herzen Europas: Konfliktprävention wird nötig Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz will mehr Wasser zur Stromerzeugung zurückhalten. Frankreich und Italien brauchen mehr Wasser für die Landwirtschaft. Gibt es eine Lösung? Mehr Kampf ums Wasser im Herzen Europas: Konfliktprävention wird nötig

Wie können die Alpengletscher erhalten werden?

Die Gletscher haben die Schweiz weltweit bekannt gemacht. Um dieses Erbe von nationaler Bedeutung zu bewahren, hat sich die Wissenschaft in einen Wettlauf gegen die Zeit begeben.

Auf dem Morteratsch-Gletscher in Graubünden wurde ein Projekt zum Schutz des Gletschers mit Kunstschnee gestartet, ein System, das im Erfolgsfall auch im Himalaya und in den Anden eingesetzt werden kann.

Mehr

Mehr Mit Kunstschnee die Alpengletscher retten Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Alpengletscher verschwinden durch die globale Erwärmung. Wie kann dieses Naturerbe der Schweiz erhalten werden? Mehr Mit Kunstschnee die Alpengletscher retten

Um das Abschmelzen des Eises zu verlangsamen, werden in den Alpen zunehmend Geotextilien eingesetzt. Sie werden über den Gletscher verteilt, reflektieren das Sonnenlicht und tragen dazu bei, den Schnee und das Eis darunter zu erhalten.

Obwohl sie lokal wirksam und rentabel sein können, ist eine grossflächige Anwendung weder machbar noch kosteneffizient, so eine 2021 veröffentlichte Schweizer Studie.

Mehr

Mehr Eine Decke hält die Gletscher kühl Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Um alpine Gletscher vor dem Abschmelzen zu schützen, werden zunehmend Schutzdecken eingesetzt. Hilft das wirklich? Mehr Eine Decke hält die Gletscher kühl

Aber die Wissenschaft kann gar nichts machen, wenn die Treibhausgasemissionen weiter steigen.

Im Juni 2023 hat das Schweizer Stimmvolk das neue Klimagesetz angenommen, das das Erreichen der Klimaneutralität und damit eine Netto-Null-Emissionsbilanz bis 2050 verbindlich vorschreibt.

Nur das Ende des Zeitalters der Treibstoffe und fossilen Brennstoffe wird es ermöglichen, zumindest einen Teil der Alpengletscher zu erhalten, sagt Johannes «Hans» Oerlemans, einer der einflussreichsten Klimaforscher der Welt.

Mehr

Mehr «Es ist unmöglich, alle Schweizer Gletscher zu erhalten» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Balzan-Preisträger Johannes Oerlemans über die wichtigsten Entdeckungen seiner Karriere und seine umweltfreundlichen Schneekanonen. Mehr «Es ist unmöglich, alle Schweizer Gletscher zu erhalten»