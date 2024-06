Louise Bourgeois bleibt eine der Bestsellerinnen an der Art Basel

Mehr Swiss Re erwartet mehr Kaskadeneffekte durch Naturkatastrophen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Naturkatastrophen können nicht nur hohe Sachschäden verursachen und Menschenleben fordern. Mehr Swiss Re erwartet mehr Kaskadeneffekte durch Naturkatastrophen

Mehr Nationalrat kritisiert das Klima-Urteil gegen die Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auch der Nationalrat kritisiert das Klima-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wie schon der Ständerat will er keine zusätzlichen Massnahmen für den Klimaschutz. Die grosse Kammer hat am Mittwoch eine entsprechende Erklärung angenommen. Mehr Nationalrat kritisiert das Klima-Urteil gegen die Schweiz

Mehr Deepfake-Stimmen täuschen Menschen – nicht aber das Gehirn Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Gehirn reagiert anders auf künstlich imitierte Stimmen als auf echte. Dies passiert, selbst wenn Menschen die sogenannten Deepfake-Stimmen nicht als Fälschung erkennen, wie eine Studie der Universität Zürich im Fachmagazin "Communications Biology" zeigt. Mehr Deepfake-Stimmen täuschen Menschen – nicht aber das Gehirn

Mehr Schweizer Beschäftigte unzufriedener, wollen aber Job kaum wechseln Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Beschäftigten in der Schweiz sind zunehmend unzufrieden. Auch die emotionale Bindung zum Arbeitgeber fehlt oft. Den Job wechseln wollen aber nur Wenige. Mehr Schweizer Beschäftigte unzufriedener, wollen aber Job kaum wechseln

Mehr Zwei Drittel der Bevölkerung für Einheitskasse Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Zwei Drittel der Bevölkerung sprechen sich in einer Umfrage für die Abschaffung der Krankenkassen zugunsten einer Einheitskasse aus. Ein Drittel wechselte oder passte das Modell auf den Jahreswechsel 2024 hin an. 44 Prozent wollen im Herbst ihre Kasse überprüfen. Mehr Zwei Drittel der Bevölkerung für Einheitskasse

Mehr Bericht kritisiert Umgang des Bistums Sitten mit Missbrauchsopfern Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Anhörung von Opfern von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche war in der Diözese Sitten in vielen Fällen unangemessen. Zu diesem Schluss kommt eine externe und unabhängige Prüfung des Umgangs des Bistums mit Missbrauch. Mehr Bericht kritisiert Umgang des Bistums Sitten mit Missbrauchsopfern

Mehr UBS-Schweiz: Fusion der UBS- und CS-Schweiz bereits im Juli möglich Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Chefin der UBS Schweiz gibt Gas beim Zusammenschluss der Schweizer Divisionen von UBS und Credit Suisse: "Die Fusion könnte bereits per 1. Juli 2024 erfolgen", sagte Sabine Keller-Busse. Mehr UBS-Schweiz: Fusion der UBS- und CS-Schweiz bereits im Juli möglich

Mehr Amherd findet Angriffe gegen ihre Person im russischen TV “daneben” Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Bundespräsidentin Viola Amherd hat in einem Interview diffamierende Aussagen im russischen Fernsehen gegen ihre Person als "daneben" bezeichnet. "Die Vorwürfe sind so daneben, dass es offensichtlich ist, dass es um Desinformation geht", sagte sie. Mehr Amherd findet Angriffe gegen ihre Person im russischen TV “daneben”

Mehr Parlament fordert stärkere Kontrolle der Hilfe in Palästina Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Bundesrat muss bei der Vergabe von Hilfsgeldern in Palästina genauer hinschauen. Der Ständerat hat eine Motion überwiesen, die stärkere Kontrollen verlangt, damit Gelder nicht zur Finanzierung von Terrorismus eingesetzt werden. Mehr Parlament fordert stärkere Kontrolle der Hilfe in Palästina