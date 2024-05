Omega will in Biel bis zu 30 Millionen Franken investieren

1 Minute

(Keystone-SDA) Die zur Swatch-Gruppe gehörende Uhrenmarke Omega bekennt sich zu ihrem Standort in Biel. Sie hat ein Baugesuch zur Erweiterung ihrer Räumlichkeiten eingereicht und plant Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe.

In den letzten Jahren hat die Swatch-Gruppe bereits mehr als hundert Millionen Franken für den Omega-Campus in Biel aufgewendet. Die mit dem Bauprojekt verbundenen Arbeiten dürften nochmals Kosten von 10 bis 30 Millionen Franken mit sich bringen, wie Omega-Generaldirektor Raynald Aeschlimann am Samstag im “Journal du Jura” sagte.

So will die Uhrenmarke das Lagergebäude entlang der Schüss um ein Stockwerk erhöhen. Zudem soll das aus dem Jahr 1947 stammende Gebäude saniert werden.