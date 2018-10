Dieser Inhalt wurde am 22. Oktober 2018 10:38 publiziert 22. Oktober 2018 - 10:38

Rund 4000 Personen haben sich am Projekt "Die Schweiz spricht" beteiligt. Einige von ihnen haben sich am Sonntag persönlich getroffen, um in offener Runde zu diskutieren. Die Paarungen hat ein Algorithmus vorgenommen. Kriterium war, dass die Teilnehmenden unterschiedlicher Meinung waren. Beteiligt war auch das Schweizer Fernsehen SRF.

Externer Inhalt







swissinfo.ch und Fernsehen SRF (Tagesschau vom 21. Oktober 2018)

Neuer Inhalt Horizontal Line