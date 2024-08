Polizei zeigt Präsenz an der Zürcher Street Parade

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei Zürich hat am Samstag grosse Präsenz an der Street Parade gezeigt. Grössere Zwischenfälle wurden bisher aber nicht bekannt.

Vereinzelt verhaftete und kontrollierte die Polizei Personen, wie ein Reporter von Keystone-SDA am Sechseläutenplatz beobachtete. Die Mitarbeitenden von Schutz & Rettung Zürich mussten einzelne Feiernde bereits mit der Tragbahre abtransportieren.

Auffallend waren die Strassensperren auf den Zugangsstrassen. Diese sollen Anschläge mit Autos oder Lastwagen verhindern. In den Fokus gerieten die Sicherheitsmassnahmen nach den bekannt gewordenen Anschlagsplänen von Islamisten auf Konzerte von Taylor Swift in Wien diese Woche.

Die meisten Raverinnen und Raver waren am frühen Abend aber in Feierlaune. Es könnte eine der heissesten Street Parade werden. Bei grosser Hitze war jede Kühlung willkommen. Während einige in den Zürichsee sprangen, zogen andere Alkohol oder viel Wasser vor.

Love-Mobile-Stau vor der Quaibrücke

Seit 13 Uhr spielte die Musik auf sieben Bühnen entlang der Route. Die grösste Bühne auf dem Sechseläutenplatz zog besonders viele Leute an. Die Party war schon früh in vollem Gange. Nach 14 Uhr fuhr das erste der 28 Love Mobiles in gemächlichem Tempo am Utoquai los. Vor dem Nadelöhr Quaibrücke stauten sie sich. Sie passierten die enge Stelle einzeln.

Auf der rund zwei Kilometer langen Umzugsroute entlang dem Zürcher Seebecken soll bis Mitternacht gefeiert und getanzt werden. Danach wird sich das Geschehen an die in zahlreichen Clubs stattfindenden Partys verlagern.