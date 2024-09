Staatsanwalt fordert 14 Jahre Gefängnis für Sperisen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der erste Staatsanwalt Yves Bertossa hat am Mittwoch die Genfer Berufungs- und Revisionsstrafkammer ersucht, Erwin Sperisen der Beihilfe zum Mord an Häftlingen in Guatemala schuldig zu sprechen. Er forderte eine Haftstrafe von 14 Jahren für ihn.

Sperisen steht zum vierten Mal in Genf vor Gericht. Der ehemalige Chef der nationalen Zivilpolizei Guatemalas wird beschuldigt, 2006 im Rahmen einer Operation zur Wiedererlangung der Kontrolle über das guatemaltekische Gefängnis in Pavon der Liquidierung von sieben Häftlingen durch ein Killerkommando zugestimmt zu haben.

Für den ersten Staatsanwalt Bertossa besteht kein Zweifel daran, dass der ehemalige Chef der guatemaltekischen Polizei von den Machenschaften dieser Todesschwadron gewusst hatte. Das Killerteam habe aus Männern von Erwin Sperisen bestanden. Dazu hätten unter anderem sein Leutnant und seine beiden persönlichen Berater gehört, sagte er.

Der Prozess wird am Mittwochnachmittag fortgesetzt, da die Verteidigung angekündigt hat, auf das Plädoyer des Staatsanwalts zu antworten.