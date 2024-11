Heute in der Schweiz

The Associated Press

Die Fifa ist ein globaler Player, die in der Schweiz noch immer als Verein gilt und darum keine Steuern zahlt. Dabei hat sie sich längst in internationale Gefilde verabschiedet. Das zeigt auch eine Recherche über Gianni Infantinos Flugkilometer, wie die NZZ berichtet. Infantino fliegt demnach in einem Privatjet der Fluggesellschaft Qatar Executive. In den letzten drei Jahren absolvierte er damit 600’000 Kilometer, 500 Kilometer jeden Tag. Infantino sei somit einer der fünf Menschen mit den meisten Flugkilometern weltweit.

Es ist diese Art von Berichten, welche die Fifa nicht so mag. Ganz besonders stört sie sich schon lange an einer Webseite, auf der mehrere anonym verfasste Artikel Vorwürfe gegen die Fifa anbringen, unter anderem auch jenen der Korruption. Vor dem Handelsgericht in Zürich klagte der Weltfussballverband deswegen gegen Google. Die Webseite müsse aus der Suche entfernt werden. Das Zürcher Gericht wies die Klage nun aber ab. Wer nur «Fifa» google, stosse nicht zwingend auf die betreffende Seite. Fifa kann das Urteil weiterziehen.

