Heute in der Schweiz

Der Ausbau von sechs Autobahn-Teilstücken scheitert an der Urne , die Stimmberechtigten haben sich mit 52,7% dagegen entschieden.

Die Grünen sehen darin einen historischen Erfolg für die Verkehrswende und ziehen den Bundesrat in die Verantwortung. «Die Bevölkerung hat der rückwärtsgewandten Verkehrspolitik des Bundesrats eine Absage erteilt», so die Grünen Präsidentin Lisa Mazzone in einer Mitteilung.

Mit Blick auf die Fünfte Schweiz erstaunt die hohe Zustimmung zum Autobahnausbau in der ersten Umfrage-Welle, wie mein Kollege Balz Rigendinger schreibt. 60% der befragten Auslandschweizer:innen wollten damals mehr Investitionen in die Autobahn, während die Zustimmung der inländischen Stimmbevölkerung bei der Befragung 10% tiefer lag. Zwar sanken bei der zweiten Umfragewelle die Zustimmungswerte allgemein, das Muster blieb jedoch bestehen: Aus dem Ausland kam mehr Zustimmung (50%) für die Autobahn-Vorlage als aus dem Inland.

Die effektiven Stimmen aus dem Ausland werden wir noch auswerten. Dass die Schweizer Diaspora sich weniger ökologisch äussert als die Inland-Bevölkerung ist per se schon bemerkenswert.

Mein Kollege Balz Rigendinger hat zwei Erklärungsansätze dafür. Der eine ist, dass Schweizer:innen im Ausland den Wandel in ihrer alten Heimat dank punktuellen Schweiz-Besuchen sensibler wahrnehmen und diesen mit der Situation in ihrer ausländischen Heimat vergleichen. So kann es sein, dass eine Anzahl Auslandschweizer:innen die Schweizer Autobahnen als verstopfter empfindet als jene, die sie täglich benutzen.