Heute in der Schweiz

Aufgrund der Parlamentssession hielt der Bundesrat seine wöchentliche Sitzung am Freitag ab. Als Zeichen der Solidarität beschloss die Regierung, eine Nothilfe von 5 Millionen Franken für Blatten freizugeben. Diese Hilfe soll der Gemeinde für Sofortmassnahmen ausbezahlt werden, die nicht durch Subventionen gedeckt sind. Sie könnte auch zur Unterstützung von Geschädigten in besonders schwierigen Situationen verwendet werden.

Das Debakel der Credit Suisse wird schliesslich Konsequenzen haben. So hat der Bundesrat beschlossen, die Schrauben für die UBS anzuziehen. So muss der Schweizer Bankenriese unter anderem mehr Eigenkapital für seine Tochtergesellschaften im Ausland vorhalten. Mit dieser Entscheidung will die Regierung die Risiken «für den Bund, die Steuerzahler und die Wirtschaft» reduzieren.

Geld ist immer knapp, der Bundesrat muss sparen. So hat er in seiner Sitzung am Freitag ebenso beschlossen, auf mehrere statistische Erhebungen zu verzichten. Diese Reduktion der Aktivitäten des Bundesamtes für Statistik sei «notwendig, um das strukturelle Defizit des Bundesamtes in den Griff zu bekommen», so die Begründung der Regierung.