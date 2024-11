Nebenwirkungen und der Placebo-Effekt: Interview mit einem Schweizer Ig-Nobelpreisträger

Die Preisverleihung für die Gewinnerinnen und Gewinner des Ig-Nobelpreises 2024 fand am 12. September statt. Das Thema der Veranstaltung war «Murphys Gesetz» (was bedeutet, dass wenn etwas schief gehen kann, es auch schief gehen wird), obwohl, wie in der Pressemitteilung von Improbable Research, dem Veranstalter der Preisverleihung, erklärt wird, das Thema nicht unbedingt auf die prämierte Arbeit zutrifft.

Die ersten Ig-Nobelpreise wurden von 1991 bis 1994 am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) verliehen, bevor sie auf den Harvard-Campus verlegt wurden.

Nach dem durch die Pandemie erzwungenen Unterbruch, in dem die Zeremonien nur virtuell stattfanden, kehrte man in diesem Jahr an den Ort zurück, an dem alles begann: ans MIT.