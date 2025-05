Warum am Wochenende weniger Babys zur Welt kommen

Keystone / Gaetan Bally

Im Jahr 2023 kommen freitags in Schweizer Spitälern 16% der Babys zur Welt, sonntags hingegen nur 11%. Die Anzahl der Kaiserschnitte nimmt zu.

In Schweizer Spitälern kommen Babys am öftesten freitags zur Welt. Genauer gesagt fallen 16% der Geburten auf diesen Wochentag. An letzter Stelle steht der Sonntag mit 11%.

In Geburtshäusern sieht die Situation anders aus. Dort waren 2023 die 1600 Geburten gleichmässiger über die Woche verteilt. Die Differenz zwischen dem Tag mit den meisten Geburten (Donnerstag), und dem Tag, an dem die wenigsten Geburten gezählt wurden (Mittwoch), ist nur gering.

Dies geht aus den in der letzten Woche veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) für das Jahr 2023 hervor. Insgesamt kamen in Schweizer Spitälern 79’200 Babys zur Welt.

Im Durchschnitt wurden an einem Wochentag 237 Babys geboren, am Wochenende hingegen nur 181. Der Grund sind Praktiken, die es ermöglichen, den Geburtszeitpunkt zu beeinflussen. Dazu gehören geplante Kaiserschnitte, die zu 94% unter der Woche festgelegt werden, und Geburtseinleitungen.

Wie das BFS in seiner Mitteilung schreibtExterner Link, erfolgten von den 79’200 Entbindungen 14’626 per primärem Kaiserschnitt, also geplant und nicht in einer Notsituation durchgeführt, und 21’342 wurden eingeleitet.

Der Anteil der Geburten per Kaiserschnitt ist seit 2019 leicht gestiegen und erreichte im Jahr 2023 34%. Damit gehört die Schweiz neben Italien zu den europäischen Ländern mit dem höchsten Anteil.

Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Kantonen: Diese reichen von 41% in Schaffhausen bis zu weniger als 30% im Thurgau, in Appenzell Ausserrhoden sowie in den französischsprachigen Gebieten. In diesen gibt es dagegen mehr eingeleitete Geburten: jede zweite in Genf gegenüber weniger als 22% in Graubünden.

Auch der Einsatz der Periduralanästhesie nimmt zu: 2014 wurde sie in 38% der Fälle eingesetzt, 2023 in der Hälfte.

Übertragung aus dem Italienischen mithilfe von Deepl: Christian Raaflaub