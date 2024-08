Tausende Techno-Fans an der Zürcher Street Parade versammelt

(Keystone-SDA) Zehntausende Techno-Fans haben sich schon vor Beginn der Street Parade in Zürich versammelt. Der bunte Umzug ums Seebecken startete pünktlich.

Seit 13 Uhr spielt die Musik auf sieben Bühnen entlang der Route. Die grösste Bühne auf dem Sechseläutenplatz zog besonders viele Leute an, die Party war schon früh in vollem Gange. Um 14 Uhr fuhr dann das erste der 28 Love Mobiles in gemächlichem Tempo am Utoquai los.

Das an diesem Samstag strahlend schöne Wetter dürfte viele Menschen anziehen. Im vergangenen Jahr lockte die weltweit grösste Technoparty trotz Regenguss kurz vor dem Start gemäss Schätzungen der Organisatoren rund 920’000 Menschen an.

Auf der rund zwei Kilometer langen Umzugsroute entlang dem Zürcher Seebecken wird bis Mitternacht gefeiert und getanzt. Danach verlagert sich das Geschehen an die in zahlreichen Clubs stattfindenden Partys.