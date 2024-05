Tiere verenden bei Brand in Schweinestall in Gossau SG

(Keystone-SDA) In Gossau SG ist am Mittwochabend in zwei Schweineställen Feuer ausgebrochen. Die Polizei rechnete damit, dass hunderte Schweine in den Ställen nicht überleben werden. Menschen wurden keine verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Vom Brand betroffen waren zwei Ställe, in denen sich insgesamt rund 1500 Schweine befanden. Die nach 17.10 Uhr ausgerückte Feuerwehr traf einen Teil der beiden Ställe in Vollbrand an, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwochabend mitteilte. Sie vermutete, dass der Brand vom grösseren der beiden Ställe ausging. Der Stall ist komplett ausgebrannt und das Dach eingestürzt.

Der zweite Stall war vom Feuer nicht direkt betroffen. Jedoch zog mit dem Wind starker Rauch in den Stall. Entlüfter der Feuerwehr brachten zunächst frische Luft. Anschliessend konnte die Stromversorgung wiederhergestellt werden und damit auch die Lüftung des Stalles. Bei den sich darin befindenden Tieren besteht laut Polizei eine Überlebenschance.

Das Feuer war bereits ab 18.00 Uhr unter Kontrolle. Allerdings dauerten die Löscharbeiten am Abend an, während die Feuerwehr ist mit den Abbrucharbeiten beschäftigt war.