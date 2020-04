Durante tutto un secolo la famiglia Zbinden ha fotografato la vita a Schwarzenburg, un piccolo villaggio del Canton Berna. Sull’arco di tre generazioni, i suoi membri hanno ritratto persone, associazioni, classi scolastiche e hanno documentato i fatti di attualità e i cambiamenti della vita quotidiana in questo Comune.

L'azienda famigliare fu fondata intorno al 1916 da Rudolf Zbinden, che morì molto giovane. Fu così il fratello Robert a rilevare ben presto lo studio fotografico "Photo Zbinden". All'epoca il lavoro del fotografo aveva un carattere piuttosto diverso rispetto ad oggi. Il fotografo veniva chiamato ogni volta che c'era qualcosa in ballo nel villaggio, come feste popolari o matrimoni. Ma anche in caso di incidenti e crimini era un aiuto indispensabile per il poliziotto del villaggio.

Nel 1975 Robert consegnò l'azienda ai suoi due figli Ruth Clalüna e Peter. I due hanno gestito l'attività fino alla fine del 2015, concentrandosi su ritratti, foto di gruppo e di famiglia, nudi e foto di coppia. Ad occuparsi dell’attualità erano i fotografi che lavoravano per i giornali.



À gauche: Rudolf Zbinden avec sa femme Lisi Schär en1918. À droite: Robert Zbinden et Nora Zbinden-Wirz dans leur commerce en 1947.

(Rudolf & Robert Zbinden)

100 anni documentati dalle foto

Tra il 1916 e il 2016 Photo Zbinden ha scattato circa mezzo milione di fotografie. La famiglia ha così lasciato un'eredità esemplare che documenta da storia contemporanea di una regione, ma anche la storia della fotografia in Svizzera. I bisogni e i desideri delle persone ritratte sono cambiati molto nel corso del tempo, così come la creatività e lo stile di messa in scena dei fotografi.

L'atelier Rudolf Zbinden en 1920.

(Rudolf Zbinden)

Presto tutto il materiale fotografico sarà consegnato all'Archivio di Stato di Berna, dopo essere stato esposto in diverse mostre e dopo la pubblicazione di un libro di fotografieLink esterno.

