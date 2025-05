Direttrice d’albergo e attivista: la doppia vita di Vera Weber

Vera Weber, una vita tra difesa dei diritti degli animali e glamour alberghiero. Thomas Pressmann/SRF

La figlia dei noti ambientalisti Franz e Judith Weber gestisce una fondazione influente e il Grandhotel Giessbach.

5 minuti

SRF Altra lingua: 1 IT originale English en Vera Weber: hotelier by day, activist by conviction Di più Vera Weber: hotelier by day, activist by conviction

Per Vera Weber, il Grandhotel Giessbach sopra il lago di Brienz (Canton Berna) non è solo un luogo di lavoro, è casa. La madre è stata fortemente coinvolta nella ristrutturazione dell’hotel negli anni Ottanta e da bambina Vera vi trascorreva quasi tutti i fine settimana.

Il ritratto in video di SRF (in tedesco):

Contenuto esterno

Oggi Vera Weber è direttrice “ad interim” dell’edificio storico che i genitori hanno salvato dalla demolizione. È un luogo pieno di ricordi: “Qui mi sento a casa”, dice. Sottolinea che gestisce l’hotel solo temporaneamente. Non appena si troverà una persona adatta, intende cedere le redini dell’albergo. Perché la sua vera passione è al di fuori dell’hotel.

L’energia dalla lotta

Vera Weber è un’attivista per i diritti degli animali e un’ambientalista. “Non posso farne a meno”, dice la cinquantenne. “Non è un ruolo, non è un dovere: è una convinzione interiore”.

Da oltre vent’anni è impegnata nella Fondazione Franz Weber, di cui oggi è presidente. Tra le altre cose, la fondazione è all’origine dell’iniziativa sulle seconde case, che ha portato alla cosiddetta “lex Weber”.

Il Grandhotel Giessbach si affaccia sul lago di Brienz. Thomas Pressmann/SRF Un pezzo di storia alberghiera: il Grandhotel Giessbach Il Grandhotel Giessbach sopra il lago di Brienz fu costruito tra il 1873 e il 1875. Nel 1981 doveva essere demolito per far spazio a nuovi edifici sulla collina. Questo ha portato alle proteste di ambientalisti e di chi si batteva per la conservazione dei monumenti. Nel 1983, Franz e Judith Weber, insieme all’associazione Helvetia Nostra e alla Fondazione Giessbach, riuscirono ad acquistare la tenuta di Giessbach e i suoi 22 ettari di terreno e a porla sotto tutela. Per saperne di più Crollare

Proteggere i paesaggi, prevenire le sofferenze degli animali: è questo che stimola Vera Weber. “La rabbia per le ingiustizie è anche una fonte di forza”, spiega. Per esempio, ha lottato per dieci anni contro la costruzione dell’Ozeanium dello zoo di Basilea, un acquario con animali marini. Alla fine, la popolazione alle urne ha respinto il progetto. “Un successo che abbiamo ottenuto come squadra”, dice Weber.

La donna non lavora mai da sola: “Dico sempre ‘noi’ perché lavoro con una grande squadra. Solo insieme possiamo fare la differenza”. Lo spirito di squadra protegge, anche dalle difficoltà che comporta l’attivismo.

L’ostilità fa parte della vita quotidiana di Weber. “Ho molti nemici: è così che vanno le cose quando ci si batte per qualcosa”. Che si tratti di avversari politici o di cacciatori di foche, che l’hanno persino minacciata fisicamente in Canada, ha imparato a proteggersi. “Ho la mia armatura e per fortuna il sostegno su cui posso contare è maggiore dell’odio”, dice.

Spesso sola, anche politicamente

Nel 2024, Vera Weber e la sua fondazione hanno attirato l’attenzione quando si sono battute contro la legge sull’elettricità, praticamente da sole. Non potevano contare nemmeno sul sostegno di grandi organizzazioni ambientaliste. Alla fine, l’elettorato ha approvato chiaramente la nuova legge, che mira a promuovere le energie rinnovabili.

Vera Weber e i genitori nel 2003. Keystone/Sigi Tischler

Già da bambina era un’outsider. Alla suo nono compleanno non venne nemmeno un amico: il nome “Weber” era troppo scomodo per molti genitori, gli ambientalisti troppo impopolari. “Oggi la prendo con umorismo, ma allora era doloroso”. I suoi genitori hanno avuto una profonda influenza su di lei. La madre le ha infuso calma e l’attenzione ai dettagli, il padre passione e creatività.

Giorni di 25 ore

Ma da tempo si è fatta un nome. Ha ottenuto voti, impedito progetti e salvato aree naturali. E sa che questo è possibile solo con una dedizione totale. “La mia giornata ha 25 ore e la settimana ha otto giorni”. Tempo libero? Raramente. La famiglia? “Non ho mai voluto figli”, dice. Amicizie? “Chiunque riesca a sopportare il fatto che ho poco tempo riceve molto da me”.

Rimane il desiderio di pace e tranquillità, prima o poi. “Spero di poter trascorrere qualche mese in una giungla in Messico, semplicemente godendomi la natura”, dice Weber. “Fino ad allora, rimarrà attiva”.

E quando è stanca cosa fa? “Mi addormento subito”, dice sorridendo. E a volte c’è anche il tempo per qualche pagina di letteratura fantasy. “Adoro questo genere di libri, mi permettono di immergermi in un altro mondo, un po’ migliore”.

Tradotto con il supporto dell’IA/zz