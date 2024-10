La settimana in Svizzera

L’industria orologiera fa parlare di sé non solo per il calo delle esportazioni, ma anche per una vicenda nel canton Neuchâtel. Come rivelato dalla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, il tribunale cantonale ha dato ragione a un’azienda orologiera nella quale il personale deve timbrare quando si prende una pausa per andare in bagno. Il responsabile della società ha difeso questa misura.

Far timbrare quando si va alle toilette “è l’alternativa migliore quando si parla di uguaglianza”, ha dichiarato Joris Engisch, direttore della Jean Singer & Co., sulle colonne di Le Temps. Il dirigente spiega che il provvedimento è stato introdotto diversi anni fa, quando è entrato in vigore il divieto di fumare all’interno dell’azienda e che è stato generalmente ben accolto dal personale. “Oggi – prosegue Joris – il problema si è accentuato con i telefoni cellulari: alcune persone li portano in bagno e vi trascorrono più tempo del necessario”.

Inizialmente, l’Ufficio delle relazioni e delle condizioni di lavoro del Canton Neuchâtel aveva vietato questa pratica, sostenendo che non era conforme alla Legge federale sul lavoro. “Le interruzioni del lavoro per soddisfare i bisogni fisiologici non possono essere considerate pause”, ha sostenuto l’ufficio. Ma l’azienda ha fatto ricorso al tribunale cantonale, che le ha dato ragione. È la prima volta in Svizzera che una questione del genere viene risolta da un tribunale. Tuttavia, la corte ha sottolineato che la timbratura penalizza le donne, che devono andare in bagno più spesso a causa del ciclo mestruale. Ha quindi chiesto all’azienda di prendere provvedimenti per ridurre questa disparità.

Malgrado il verdetto della giustizia, la vicenda sta diventando una brutta gatta da pelare per le industrie del cantone. I sindacati hanno manifestato davanti a una delle quattro aziende di Neuchâtel che applicano questa pratica, denunciandola come “disumanizzante e umiliante”. Le autorità di Neuchâtel hanno dichiarato di non volere che si diffonda. Anche Swatch Group, proprietario di due delle quattro aziende in questione, ha chiesto di porre fine a questa pratica.

L’inchiesta della RTS ripresa in italiano su tvsvizzera.it.