La settimana in Svizzera

Nessuna preoccupazione per i soldi in età avanzata: per molte persone l’emigrazione è la via verso la felicità.

L’ultima idea del Governo per ridurre il deficit di bilancio si tradurrà in un’ondata di pensionati svizzeri che si trasferiscono all’estero ?

Parte del piano del Consiglio federale, che è in fase embrionale e deve ancora passare in Parlamento, prevede un drastico aumento dell’aliquota fiscale per i prelievi in capitale delle pensioni, abolendo i vantaggi fiscali del secondo e del terzo pilastro. Gli oppositori temono che ciò disincentivi in particolare la classe media dal finanziare il secondo e il terzo pilastro e renda l’emigrazione ancora più attraente per chi è in pensione.

I pensionati e le pensionate svizzere che vivono all’estero pagano solo la ritenuta alla fonte sui loro prelievi pensionistici. Tuttavia, gli esperti di pensioni hanno dichiarato alla Handelszeitung che i soli vantaggi fiscali non sono in grado di spingere chi è in pensione a emigrare. Trasferirsi temporaneamente all’estero per ridurre l’onere fiscale non è fattibile, poiché le tasse svizzere sarebbero nuovamente dovute al ritorno.

“Quindi probabilmente non ci sarà una grande ondata di emigrazione”, conclude il quotidiano economico. Tuttavia, aggiungono, una cosa è chiara: “gli svizzeri all’estero sono quelli che ridono“.