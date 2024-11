La semaine en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,



Bienvenue dans notre sélection des nouvelles les plus importantes – et les plus colorées – de ces sept derniers jours en Suisse.



Avez-vous déjà voté sur les quatre objets soumis en votation demain? Ou êtes-vous au bord d’un lac, en train d’attendre l’inspiration pour savoir quelle case cocher? (il est probablement trop tard pour faire ça, si vous prévoyez de voter par correspondance.) Si vous avez voté – et même si vous ne l’avez pas fait – pensez à consulter swissinfo.ch pour suivre tous les résultats et les réactions.



Cette lettre d’information hebdomadaire aborde également les questions suivantes: les hausses d’impôts pousseront-elles des hordes de seniors suisses à prendre leur retraite à l’étranger? La Confédération pourra-t-elle jouer ses cartes habilement avec Donald Trump? Que peut faire la Suisse pour préserver son héritage culturel à l’étranger? Et, en guise de dessert, pourquoi une tablette de chocolat a-t-elle provoqué des files d’attente interminables à Zurich?

Les temps forts de la semaine

Keystone / Gian Ehrenzeller L’électorat suisse est appelé aux urnes demain, comme c’est le cas quatre fois par an, pour voter sur quatre objets au niveau national et plusieurs autres sujets aux niveaux cantonal et communal. Il n’est pas exclu que le gouvernement soit battu sur les quatre points, ce qui traduirait une perte de confiance croissante dans les autorités. Quant aux Suisses de l’étranger, nous suivrons de près l’évolution de leur vote par rapport à celui des Suisses de l’intérieur. Lors du premier sondage, la diaspora était étonnamment nettement plus favorable à l’extension du réseau autoroutier que la population suisse dans son ensemble. Actuellement, la moitié soutient le projet, l’autre moitié s’y oppose. Cela correspond davantage au comportement habituel des Suisses de l’étranger, qui ont tendance à voter plus vert que l’ensemble de la population. Les résultats du 2e sondage SSR dix jours avant le vote En savoir plus Effondre

Pas de soucis d’argent à la retraite: pour beaucoup, l’émigration est la voie du bonheur. Keystone La dernière idée du gouvernement pour réduire le déficit budgétaire va-t-elle se traduire par une vague de départs à l’étranger de personnes retraitées? Une partie du plan d’économies, qui n’en est qu’à ses débuts et n’a pas encore été adopté par le Parlement, consisterait à augmenter drastiquement le taux d’imposition lors du retrait du capital retraite. Les adversaires de cette mesure craignent qu’elle ne dissuade la classe moyenne de financer sa propre retraite et ne rende l’émigration encore plus attrayante pour les seniors à la retraite. Les personnes retraitées qui vivent et perçoivent leur pension à l’étranger ne paient en effet qu’un impôt à la source. Mais des spécialistes de la prévoyance interrogés par la Handelszeitung doutent que l’optimisation fiscale puisse être la seule motivation pour émigrer. Et une domiciliation temporaire à l’étranger à des fins d’optimisation fiscale ne serait guère possible, car l’impôt suisse serait à nouveau dû au retour. «Il n’y aura donc probablement pas de grande vague d’émigration», ajoute le journal. En revanche, il est clair que «les Suisses de l’étranger seraient les grands gagnants de la situation». Impôts sur les retraites: pas de problème pour les Suisses de l’étranger

Un projet fiscal suisse rend l’émigration attrayante Lien externe (Handelszeitung, en allemand) En savoir plus Effondre

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved. La Suisse est-elle prête pour Trump 2.0? Avant l’élection présidentielle américaine du 5 novembre, nous nous sommes interrogés sur ce qu’un retour de Donald Trump ou une nouvelle administration avec Kamala Harris auraient comme conséquences pour la Suisse. Maintenant que le résultat est connu, nous avons voulu savoir comment la Suisse peut se préparer à Trump 2.0 (en anglais). Donald Trump devrait adopter une politique étrangère isolationniste et imprévisible. Si cela se confirme, comment la Suisse, favorable à un système international stable et régulé, parviendra-t-elle à maintenir une relation sans accroc avec les États-Unis, un de ses principaux partenaires commerciaux? Certaines opportunités peuvent-elles être saisies? Les avis d’anciens ambassadeurs des États-Unis à Berne, de spécialistes du commerce international, de politologues et de personnalités politiques. Pour l’ex- ambassadeur Edward McMullen, l’Europe comprend mal Trump Lien externe (NZZ, en anglais) En savoir plus Effondre

Une histoire à succès à l’étranger: le Swiss Edelweiss Village. Swiss Edelweiss Village Foundation Le Village Edelweiss, qui abrite les chalets historiques des guides de montagne suisses dans les Rocheuses canadiennes, a été sauvé. Mais que peut faire la Suisse pour sauvegarder son patrimoine culturel à l’étranger? «La Confédération ne peut pas participer financièrement à des projets d’infrastructure à l’étranger», indique l’ambassadeur suisse au Canada dans cet entretien. Mais cela ne veut pas dire que les autorités suisses ne font rien. Et, comme dans le cas du Village Edelweiss, les Suisses de l’étranger ont un rôle central à jouer. Dans l’Ouest canadien, l’extraordinaire résurrection du Village Edelweiss En savoir plus Effondre

Keystone / Walter Bieri L’une des informations les plus lues cette semaine sur swissinfo.ch a été l’arrivée en Suisse du «chocolat Dubaï». De nombreux fans ont fait des heures de queue devant la boutique du musée Lindt de Kilchberg, dans le canton de Zurich, dans l’espoir de mettre la main sur l’une des 500 tablettes vendues au prix de 14,95 francs l’unité. Ce chocolat, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, est fourré à la crème de pistache et au kadayif croustillant (aussi appelé cheveux d’ange), souvent utilisé dans les desserts orientaux. Cette semaine nous nous sommes aussi penchés sur un problème qui pourrait donner des sueurs froides aux accros au chocolat: les difficultés croissantes de la culture du cacao à Madagascar, cruciale pour l’avenir du chocolat suisse. Les Suisses aident le cacao de Madagascar à faire face au changement climatique

L’engouement viral pour le chocolat de Dubaï a atteint l’Europe. Qu’est-ce qui le rend si spécial? Lien externe (The Independent, en anglais) En savoir plus Effondre

La Suisse insolite

Keystone Si un palet en plastique tiré à 300 km/h n’est pas votre tasse de thé, laissez tomber le Hornuss, un sport suisse. Mais si vous voulez participer à une tradition vieille de 400 ans, parfois appelée «golf paysan», enfilez un casque et tentez votre chance! Pour tout savoir sur les origines de ce sport et ses règles, lisez l’article ci-dessous: En savoir plus Effondre

Plus Le hornuss, un sport national suisse qui a du piquant Ce contenu a été publié sur Coup de projecteur sur le hornuss, l’un des trois sports traditionnels de la Suisse. lire plus Le hornuss, un sport national suisse qui a du piquant

La photo de la semaine

Keystone / Peter Schneider

Le ministre de l’Économie suisse Guy Parmelin et la politicienne bernoise Christine Häsler posent avec un ours en peluche et des élèves, mardi, à l’occasion de la deuxième Semaine nationale d’échanges, au cours de laquelle plus de 3500 écoliers et écolières de toute la Suisse franchissent les frontières culturelles et linguistiques.

La semaine prochaine

Keystone / Peter Klaunzer

Lundi, des dizaines de milliers d’amateurs et amatrices d’oignons se rendront à Berne pour le Zibelemärit, le marché annuel de l’oignon, qui donne lieu à une grande fête matinale.

Jeudi, cela fera 176 ans que Berne a été choisie pour être la capitale suisse (ou ville fédérale, pour être précis). Cet article fascinant explique pourquoi la 5e ville de Suisse a remporté le gros lot.

Et un autre anniversaire aura lieu vendredi: cela fera 15 ans que l’électorat suisse a interdit la construction de minarets, provoquant beaucoup de critiques à l’international et de polémiques politiques. Voici un article que nous avions écrit il y a cinq ans sur ce que cette initiative a changé.

