Oggi in Svizzera

“Un ritorno al vecchio modello con una leadership più ampia è per me un’opzione seria”, ha dichiarato Stefan Holenstein, presidente dell’Associazione delle società militari svizzere, alla SonntagsZeitung. Secondo Holenstein, “un generale come comandante in capo ha senso solo in caso di guerra”.

Senza dubbio il nuovo ministro della difesa Martin Pfister ha già riflettuto sulla struttura e sul funzionamento del suo dipartimento, da tempo bersaglio di critiche e colpito da una serie di dimissioni ai vertici, tra cui proprio quella del capo dell’esercito, Thomas Süssli (nella foto assieme a Viola Amherd). In una recente intervista, Pfister ha descritto la situazione come “un’opportunità per ripensare la struttura organizzativa”.

L’UDC ha a lungo sostenuto l’abolizione del ruolo di capo dell’esercito, considerandolo eccessivamente politicizzato. Lo stesso Süssli aveva suscitato polemiche quando ha descritto il suo ruolo come la “cerniera tra la politica e l’esercito”.

Ma non tutti sono d’accordo. Franziska Roth, consigliera agli Stati del Partito socialista (PS), insiste sul fatto che nell’attuale clima geopolitico le forze armate svizzere “hanno bisogno di un capo e questa posizione deve essere rafforzata”. A prescindere dal dibattito, la carica, istituita nel 2004, non è destinata a scomparire presto. Uno dei primi compiti di Pfister sarà quello di nominare il successore di Süssli.