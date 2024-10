Project manager dell’Eurovision Song Contest: “Finora non ho passato notti insonni”

Con la vittoria di Nemo in maggio, toccherà alla Svizzera organizzare la prossima edizione dell'ESC. Per ospitare l'evento è stata scelta Basilea. Keystone-SDA



I preparativi per l'Eurovision Song Contest sono in pieno svolgimento. Il responsabile del progetto Beat Läuchli ci parla delle precauzioni di sicurezza, dell'emozione e dello stress.

Basilea si sta preparando per l’Eurovision Song Contest (ESC) del maggio 2025. La città sulle rive del Reno si è aggiudicata la candidatura per ospitare l’evento alla fine di agosto, battendo Ginevra. Il responsabile del progetto presso la città di Basilea è il manager di eventi Beat Läuchli. Intervista.

SRF: Due settimane fa è stato eletto project manager dell’ESC. Cosa ha fatto finora?

Beat Läuchli: Tra le altre cose, ho tenuto un workshop di tre giorni con il team della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). Ci sono stati anche numerosi incontri con i responsabili dei sottoprogetti. Quindi stiamo lentamente mettendo in moto le cose.

Beat Läuchli Beat Läuchli è stato nominato responsabile generale del progetto per l’Eurovision Song Contest 2025 dal Cantone di Basilea Città. Il 45enne di Basilea ha studiato economia e ha esperienza come manager di eventi. Tra gli altri, ha organizzato il festival circense Young Stage e i Campionati europei di ginnastica artistica a Basilea nel 2021.

Qual è la sua motivazione personale per l’organizzazione dell’ESC di Basilea?

Le dimensioni e la complessità del progetto mi attraggono molto. Inoltre, non vedo l’ora di creare strutture in un breve lasso di tempo e di lavorare con persone fantastiche.

Finora ha organizzato eventi più piccoli. Un grande evento come l’ESC non la spaventa?

Ho potuto trarre grande beneficio dall’esperienza acquisita con i Campionati europei di ginnastica artistica. Ci sono delle analogie con l’ESC. Per esempio, bisogna mettere insieme una squadra e creare strutture con le caratteristiche di un’associazione. Naturalmente, l’ESC è molto più grande e complesso. Tuttavia, finora non ho passato notti insonni.

Il piano prevede di trasformare Basilea per un’intera settimana. Sono attese mezzo milione di persone. Come vuole portare l’atmosfera dell’ESC in città?

“È importante che anche la cultura regionale sia messa in risalto.”

Oltre alle bandiere che sventoleranno in tutta la città, stiamo progettando un viale dei fan. Ci sarà anche musica nella Barfüsserplatz.

Nel centro espositivo ci saranno anche un villaggio e l’ESC Club. È importante coinvolgere la popolazione, ma anche le imprese e i ristoranti, affinché possano dare il loro contributo. Ed è importante che anche la cultura regionale sia messa in risalto. In questo modo riusciremo a creare l’atmosfera necessaria.

La sicurezza è un tema importante. A cosa deve essere preparata la popolazione al riguardo?

Si sta discutendo se sia necessario un perimetro di sicurezza intorno alla St. Jakobshalle. Un primo incontro con gli specialisti si è già tenuto. Ma tutto è ancora aperto.

L’organizzatrice dell’ESC di Malmö, Karin Karlsson, verrà a Basilea a metà ottobre per dare suggerimenti. Quali sono i principali temi di cui discuterete?

Sicuramente la questione della sicurezza, ma anche l’uso dello spazio pubblico. In particolare vorrei sapere quali esperienze ha avuto Malmö con il pubblico e se esiste già uno studio sulla creazione di valore. Abbiamo una vasta gamma di domande. Ecco perché è fantastico che Karin Karlsson si prenda due giorni di tempo per venire qui.

Come gestisce le tempistiche ristrette e lo stress?

Naturalmente c’è molta pressione e stress. Dopo tutto, si tratta di un grande evento e di un’enorme vetrina per Basilea. Ma bisogna anche mettere il tutto in prospettiva. Dopotutto, ci sono sempre cose più importanti nella vita e, come ho detto, sto ancora dormendo bene.

