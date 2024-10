ESC-Projektleiter: «Ich schlafe immer noch gut»

Mehr

Nemo – ESC-Sieg hat mich aus Mitte meiner Gefühlswelt gerissen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Mit dem Sieg am Eurovision Song Contest 2024 in Malmö hat sich das Leben des Schweizer Musikstars verändert - auch der Wohnort. Nirgends in Europa könnte Nemo sich künstlerisch mehr ausleben als in London, verriet Nemo dem "Blick".

