Tra fortuna e incubo: due destini svizzeri dopo gli incendi in California

Alexander von Glasow abita a Malibu Hills, in California. SRF

Le case di Alexander von Glasow e Korinna Sehringer sono sopravvissute ai devastanti incendi nella regione di Los Angeles, ma i destini delle due persone non potrebbero essere più diversi. Mentre von Glasow trae nuova linfa vitale dalla lotta per la sopravvivenza, Sehringer lotta con una proprietà contaminata.

7 minuti

“Quando arriva il fuoco, hai solo paura!”. Così lo svizzero all’estero Alexander von Glasow descrive il momento in cui ha capito che l’incendio a Los Angeles avrebbe raggiunto anche la sua yurta. Mentre portava in salvo i suoi cavalli e i suoi cani, lasciava gli altri indifesi.

Miracolosamente, la yurta a Malibu Hills non è stata distrutta dal rogo. “Per i vigili del fuoco e per me rimane inspiegabile come sia stato possibile”, racconta von Glasow.

Sebbene avesse bagnato l’interno della yurta con acqua, i forti venti e il calore estremo non gli hanno lasciato altro che un “grande stupore” quando ha capito che la struttura non era bruciata.

Lui, che è sempre stato in movimento e si descrive come un nomade e un hippie, ora lo considera un segno per rimanere in questo luogo.

La proprietà non è stata danneggiata dall’incendio: “un peccato”

Mentre la yurta al centro dell’incendio è sopravvissuta al fuoco, le cose sono molto diverse per la svizzera Korinna Sehringer.

Nel gennaio 2025, le fiamme hanno devastato Altadena, un sobborgo a nord di Los Angeles, risparmiando la sua casa, una delle poche.

Ma il sollievo si è rapidamente trasformato in un incubo. “Se la mia casa fosse bruciata, sarebbe stato più facile finanziariamente e più chiaro in termini di copertura assicurativa”, dice l’ex regista, che ora lavora nel settore immobiliare. “La situazione ora è un disastro”.

Una casa contaminata

A parte i danni al tetto, l’esterno della casa è rimasto intatto, ma i danni causati dalle sostanze tossiche e dall’amianto la rendono inabitabile.

La compagnia di assicurazione si è finora rifiutata di pagare e anche altre organizzazioni non coprono gli immensi costi. L’organizzazione statunitense di soccorso per i disastri Fema o la Croce Rossa, ad esempio, sostengono che la casa non è bruciata e quindi non possono pagare alcun risarcimento.

Un destino devastante per una donna che, dopo l’incendio, sta lottando non solo con problemi materiali ma anche esistenziali. Madre single, cerca di organizzare la vita quotidiana del figlio nel modo più normale possibile. Ma le circostanze lo rendono difficile. E a volte viene sopraffatta dalla disperazione: “Pago gli interessi del mutuo mensile senza poter vivere nella mia casa”.

Il fuoco rilascia tossine

I cosiddetti “incendi urbani” sono molto più pericolosi degli incendi boschivi. Nelle aree urbane non bruciano solo cespugli e piante, ma anche materiali da costruzione ed elettronici come le batterie.

Questo crea una miscela tossica che contamina l’aria durante l’incendio e che poi si deposita ovunque sotto forma di fuliggine e cenere.

Malata dopo aver visitato un edificio contaminato

Dopo la sua prima visita all’edificio dopo l’incendio, Korinna Sehringer ha indossato una mascherina KN95. Nonostante ciò, è stata presto colta da mal di testa e nausea.

Ha lasciato immediatamente la casa, ma i sintomi persistevano. Poco tempo dopo, le è stata diagnosticata una malattia respiratoria che l’ha tormentata per due settimane e mezzo.

Nonostante le precauzioni, le tossine rilasciate dall’incendio hanno fatto ammalare Korinna Sehringer. SRF

La compagnia assicurativa si rifiuta di misurare gli inquinanti

Nonostante ciò, la compagnia assicurativa le ha detto che la casa era abitabile e finora si è rifiutata di effettuare la misurazione degli inquinanti, che costa circa 20’000 dollari.

Per Sehringer questo è incomprensibile. Perché affermare semplicemente che ci si può vivere è una grave negligenza. Per lei una cosa è chiara: “Nessuno sa quanto sia pericoloso”.

Cocktail di veleni nelle case e nelle auto bruciate

Nelle case bruciate del quartiere di Sehringer sono state effettuate misurazioni degli inquinanti e sono stati scoperti metalli pesanti, amianto e cianuro, tra le altre cose.

La casa di Korinna Sehringer è inabitabile. SRF

Anche l’auto di Korinna Sehringer, che non è bruciata ma si trovava nel mezzo della tempesta di fuoco, è contaminata da cianuro. A differenza della casa, la donna l’ha fatta analizzare per verificare la presenza di sostanze nocive. Secondo la compagnia di assicurazione, ora non può più usarla.

Vivere dagli amici – a tempo indeterminato

Da quando è scoppiato l’incendio, Korinna Sehringer vive da amici con il figlio Julian, di quattro anni, e al momento non può tornare a casa sua. La bonifica ufficiale si sta svolgendo in due fasi: le sostanze altamente tossiche, come il litio, vengono ora rimosse.

Korinna Sehringer con il figlio di 4 anni, Julian. SRF

In una seconda fase, verranno rimossi i detriti e le ceneri. Si prevede che ci vorrà un anno e mezzo. Ciò significa che durante questo periodo le polveri tossiche saranno costantemente presenti nell’aria.

Korinna Sehringer si chiede quanto abbia senso pulire la casa, per evitare che tutto venga nuovamente contaminato. La sua speranza è che “l’assicurazione copra almeno l’affitto fino al completamento della bonifica”.

Il quartiere distrutto intorno alla casa di Korinna Sehringer ad Altadena, California. SRF

Molti si allontanano da Los Angeles

Molti dei suoi amici e vicini di casa le cui case sono bruciate si trasferiscono e usano i soldi dell’assicurazione per costruirsi una vita altrove.

Per Korinna Sehringer, questo è fuori questione. Non riceverà alcun denaro dalla compagnia assicurativa, e la vendita della casa contaminata non è un’opzione: “Sarebbe il momento più stupido possibile per vendere la casa. Perderei tutto”.

Un amico ha creato una pagina di donazione per lei su Go fund me. “All’inizio non volevo”, dice la 53enne, ma ora è infinitamente grata per le donazioni degli amici e di tutte le persone che nemmeno conosce. Perché invece di lavorare, probabilmente dovrà occuparsi delle conseguenze di questo incendio per i mesi a venire.

Donazioni e un nuovo inizio

Il 39enne Alexander von Glasow è stato fortunato a Malibu Hills, con la sua yurta che è rimasta intatta. “Ma alcune cose sono comunque bruciate e sono grato per le donazioni che sono arrivate dopo l’incendio”, dice. Non vuole effettuare alcuna misurazione degli inquinanti. “L’area intorno alla mia yurta era costituita principalmente da cespugli”.

Alexander von Glasow resterà con i suoi animali a Malibu Hills. SRF

Si rende anche conto che molte persone della zona si stanno trasferendo. “Il quartiere cambierà radicalmente”. Ma per von Glasow la decisione è chiara: “Mi ritengo fortunato che io e i miei animali siamo sopravvissuti. Voglio restare e ricominciare da capo”.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz