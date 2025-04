De la chance pour l’un, un cauchemar pour l’autre: deux destins suisses après les feux à Los Angeles

La yourte de cet ancien mannequin suisse a été miraculeusement épargnée par les incendies à Los Angeles. SRF

Les maisons d’Alexander von Glasow et de Korinna Sehringer ont résisté aux incendies dévastateurs à Los Angeles. Pourtant, les destins de ces deux Suisses ne pourraient pas être plus différents. Tandis que le premier puise dans cette épreuve une nouvelle énergie, la seconde se débat avec la contamination de sa propriété.

«Quand le feu arrive, tu ressens juste de la peur!» C’est ainsi qu’Alexander von Glasow, un Suisse exilé à Los Angeles, raconte le moment où il a compris que l’incendie menaçait sa yourte. S’il a réussi à mettre ses chevaux et ses chiens à l’abri, il a dû abandonner le reste à son sort.

Et pourtant, comme par miracle, sa yourte en laine d’agneau, perchée sur les collines de Malibu, a tenu face aux flammes dévastatrices. «Pour les pompiers comme pour moi, cela reste un mystère», confie-t-il.

Il avait certes imbibé d’eau l’intérieur de la yourte, mais face aux vents violents et à la chaleur extrême, il reste extrêmement étonné que sa maison n’ait pas brûlé.

Celui qui a toujours mené une vie nomade et se décrit comme un hippie voit dans cet événement le signe qu’il doit rester là.

Quand avoir été épargné par les flammes devient «une malchance»

Alors que la yourte perchée dans les montagnes a miraculeusement échappé aux flammes, la situation est tout autre pour Korinna Sehringer, une autre Suisse expatriée.

En janvier 2025, un incendie a ravagé Altadena, une banlieue située au nord de Los Angeles. Son domicile fait partie des rares bâtiments à avoir été épargnés par les flammes.

L’État de Californie se situe à l’ouest des États-Unis. SRF

Mais le soulagement a rapidement laissé place au cauchemar. «Si ma maison avait brûlé, ce serait plus simple financièrement et plus clair du point de vue de l’assurance», explique l’ancienne réalisatrice, aujourd’hui active dans l’immobilier. «La situation actuelle est un désastre.»

Une maison contaminée

Hormis un dégât au niveau de la toiture, sa maison semble intacte de l’extérieur. Mais les substances toxiques et l’amiante l’ont rendue inhabitable.

L’assurance a jusqu’ici refusé de lui verser la moindre indemnisation, et aucun autre organisme d’aide ne prend en charge les coûts astronomiques. Que ce soit la FEMA, l’agence fédérale américaine de gestion des catastrophes, ou la Croix-Rouge, la réponse est toujours la même: sa maison n’a pas brûlé, par conséquent aucun dédommagement ne peut lui être accordé.

La situation est accablante pour cette femme qui, après l’incendie, n’est pas seulement aux prises avec des pertes matérielles, mais aussi avec des problèmes existentiels.

Mère célibataire, elle tente de maintenir une certaine normalité pour son enfant. Mais dans de telles conditions, c’est presque mission impossible. Parfois, le désespoir la submerge: «Je continue de payer chaque mois les intérêts de mon hypothèque sans pouvoir habiter dans ma maison. Pour des cas comme le mien, aucune autorité ni organisation d’aide ne se sent responsable.»

Le feu libère des toxines

Les incendies dits «urbains» sont bien plus dangereux que les feux de forêt classiques. En ville, ce ne sont pas seulement des buissons et de la végétation qui brûlent, mais aussi des matériaux de construction et des équipements électroniques, comme les batteries.

Cela génère un cocktail toxique qui pollue l’air dès les premières flammes, avant de se déposer partout sous forme de suie et de cendre.

Une visite dans le bâtiment contaminé l’a rendue malade

Lors de sa première visite dans la maison après l’incendie, Korinna Sehringer portait un masque KN95. Malgré cela, elle a rapidement été prise de violents maux de tête et de nausées.

Bien qu’elle portait un masque, les substances toxiques libérées par l’incendie ont déclenché une maladie respiratoire chez Korinna Sehringer. Korinna Sehringer

Elle a immédiatement quitté sa maison, mais les symptômes ont persisté. Peu après, un médecin lui a diagnostiqué une affection des voies respiratoires, qui l’a fait souffrir pendant deux semaines et demie.

L’assurance refuse d’analyser les toxines

Malgré cela, son assurance a déclaré que la maison était habitable et a jusqu’ici refusé de financer une analyse des substances toxiques, dont le coût s’élève à environ 20’000 dollars.

Une décision incompréhensible pour Korinna Sehringer. Affirmer que l’on peut vivre dans ces conditions est, selon elle, une grave négligence. Elle en est convaincue: «Personne ne sait à quel point c’est dangereux.»

Cocktail toxique dans les maisons et les voitures brûlées

Des analyses ont été menées dans les maisons calcinées autour de celle de Korinna Sehringer. Les résultats ont révélé la présence de métaux lourds, d’amiante et même de cyanure.

La maison de Korinna Sehringer est inhabitable. Korinna Sehringer

Contrairement à sa maison, Korinna Sehringer a pu faire analyser sa voiture pour détecter d’éventuelles substances toxiques. Conclusion: le véhicule, qui n’a pas brûlé, mais s’est retrouvé au cœur de la tempête de feu, est contaminé au cyanure. Désormais, elle n’a plus le droit de l’utiliser, selon son assurance.

Hébergée chez des amis pour une durée indéterminée

Depuis l’incendie, Korinna Sehringer vit chez des amis avec son fils Julian, âgé de quatre ans. Un retour dans sa maison est pour l’instant inenvisageable. Le nettoyage officiel se déroule en deux phases: les substances hautement toxiques, comme le lithium, sont en cours d’évacuation.

Korinna Sehringer avec son petit garçon Julian, âgé de quatre ans. Korinna Sehringer

Dans une seconde phase, les gravats et les cendres seront déblayés. Ce processus devrait durer un an et demi. Autrement dit, pendant toute cette période, des poussières toxiques continueront à se répandre dans l’air.

Korinna Sehringer se demande donc à quel moment il serait judicieux de procéder au nettoyage de sa maison, afin d’éviter qu’elle ne soit de nouveau contaminée. Son espoir: «Que l’assurance prenne au moins en charge le loyer jusqu’à la fin des travaux de décontamination.»

Les environs dévastés de la maison de Korinna Sehringer à Altadena, en Californie. Les travaux de déblaiement et d’évacuation vont prendre plusieurs mois. Korinna Sehringer

Beaucoup de gens quittent Los Angeles

Nombre de ses amis et voisins dont les maisons ont été détruites par les flammes ont décidé de quitter Los Angeles, pour reconstruire leur vie ailleurs grâce à l’indemnisation de leur assurance.

Cette option est inenvisageable pour Korinna Sehringer, puisqu’elle ne reçoit aucun soutien financier de son assurance. Vendre sa maison contaminée n’est en outre pas une solution: «Ce serait le pire moment possible pour vendre. Je perdrais absolument tout.»

Une amie lui a créé une cagnotte sur GoFundMe. «Au départ, je ne voulais pas de cagnotte pour nous», confie la mère de 53 ans. Mais aujourd’hui, elle se dit infiniment reconnaissante pour les dons reçus, qu’ils viennent d’amis ou de parfaits inconnus. Car au lieu de pouvoir travailler et gagner sa vie, elle devra sans doute encore passer des mois à gérer les conséquences de l’incendie.

Dons et nouveau départ

Le Suisse Alexander von Glasow, 39 ans, s’estime quant à lui chanceux que sa yourte ait survécu au feu. «Mais moi aussi, j’ai perdu pas mal de choses, et je suis reconnaissant pour les dons reçus après l’incendie», dit-il. Lui ne prévoit pas de faire de tests de contamination, car «autour de [sa] yourte, il y avait essentiellement des buissons.»

Alexander von Glasow reste avec ses animaux dans les collines de Malibu. SRF

Lui aussi constate que beaucoup quittent la région. «Le quartier va changer en profondeur.» Mais pour Alexander von Glasow, la décision est prise: «Je me considère chanceux que mes animaux et moi ayons survécu. Je veux rester et tenter un nouveau départ.»

