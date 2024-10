Un simbolo svizzero in Canada: “Un sogno che si è avverato”

Gli espatriati elvetici Ilona Spaar e Johann Roduit ce l'hanno fatta: gli chalet delle guide alpine svizzere sulle Montagne Rocciose, che rischiavano di essere demoliti, sono stati salvati dall'oblio. Le “Guide svizzere” sono arrivate in Canada 125 anni fa e, per celebrare l'anniversario, i soccorritori guardano al passato.

Ilona Spaar e Johann Roduit, espatriati, hanno lottato fianco a fianco per preservare l’antica casa delle guide alpine svizzere sulle Montagne Rocciose.

Queste guide erano state assunte dalla Canadian Pacific Railway intorno al 1900 per guidare i turisti e le turiste sulle numerose vette delle Montagne Rocciose.

Tre anni fa, il cosiddetto Villaggio Edelweiss è stato messo in vendita. La possibile perdita di queste tracce svizzere ha toccato molte persone in Canada. E la sorte degli chalet ha attirato l’attenzione anche a livello internazionale.

Circa un anno fa, è stato trovato un acquirente per i sei chalet in legno e da qualche settimana i viaggiatori possono visitare il villaggio.

La ristrutturazione e il conseguente salvataggio del villaggio sono stati celebrati in occasione del 125° anniversario delle guide alpine svizzere in Canada. SWI swissinfo.ch ha parlato con Ilona Spaar e Johann Roduit.

SWI swissinfo.ch: Tre anni fa, gli chalet delle guide alpine svizzere erano in vendita. Ora siamo seduti qui sulla terrazza dello chalet Hermann. Lei ha persino dormito nella casa di Edward e Walter Feuz. Cosa significa per lei questo giorno?

Ilona Spaar: Un sogno diventato realtà. Tre anni fa, Johann Roduit e io abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa per salvare gli chalet.

La nostra intenzione era quella di evitare che la storia delle guide alpine svizzere e di questi chalet andasse perduta e che questi edifici fossero aperti al pubblico. È semplicemente fantastico e molto emozionante aver raggiunto questo obiettivo con la nostra associazione.

Johann Roduit: È davvero incredibile quello che è successo qui negli ultimi tre anni. Ed è la conferma che bastano poche persone per fare la differenza. Anche se ci sono stati molti ostacoli. Questo è incoraggiante.

Lo chalet della famiglia Haesler Jr., costruito nel 1911. SWI swissinfo.ch

Cosa vi piace di più degli chalet ristrutturati?

JR: Che tutti gli chalet siano ancora qui e che la storia possa continuare a vivere. Perché in Canada la conservazione del patrimonio culturale non è così radicata come in Svizzera. Anche il fatto che siano aperti al pubblico è importante per noi.

IS: Ciò che risalta ai miei occhi è che le tracce della storia sono state conservate e mescolate con il design contemporaneo. A mio avviso, non si tratta di una contraddizione.

Il logo delle celebrazioni del 125° anniversario. Swiss Edelweiss Foundation

Quali sono state le sfide più grandi degli ultimi tre anni?

JR: Combinare il finanziamento del patrimonio culturale con l’interesse economico e il turismo è una sfida importante. In realtà, un progetto che non è economicamente redditizio non è un investimento interessante.

E qual è la motivazione più grande?

IS:La storia di queste case e il loro significato. Ho conosciuto i discendenti delle guide alpine quando ho scritto il mio libroCollegamento esterno Swiss Guides. Queste persone non sono più tra noi e quindi sentivo la responsabilità di garantire la sopravvivenza di questo monumento.

JR: Non potevo credere che il patrimonio culturale potesse essere semplicemente svenduto e scomparire. Per me era importante che la gente si rendesse conto dell’importanza di queste tracce svizzere in Canada.

Come mai avete deciso di celebrare questo anniversario proprio ora? Avete colto l’occasione del salvataggio degli chalet per organizzare l’evento “125 anni delle Guide Alpine Svizzere”?

IS: In un modo o nell’altro, volevamo organizzare qualcosa. 125 anni è un anniversario importante. È una fortuna che oggi si possano festeggiare entrambe le cose.

Ora che gli chalet sono stati salvati, la “Fondazione svizzera Edelweiss” ha ancora ragione di esistere?

JR:Il primo capitolo è stato scritto. Ora vogliamo dedicarci al prossimo. Perché c’è ancora molto da fare: ad esempio, far conoscere il valore storico o curare i manufatti storici degli chalet che sono stati donati all’associazione.

IS: Ci riuniremo con i membri dell’associazione per annunciare la prossima fase. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro.

Tradotto da Marija Milanovic con l’aiuto di DeepL.

