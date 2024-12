Come i giganti americani possono dare una spinta all’IA in Svizzera

OpenAI ha annunciato recentemente che aprirà un ufficio a Zurigo. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

L’arrivo delle aziende di intelligenza artificiale, OpenAI e Anthropic, a Zurigo fa sperare che la Svizzera possa ritagliarsi un ruolo di primo piano nel settore.

La capacità della Svizzera di sviluppare con successo un centro nevralgico per l’intelligenza artificiale (IA) dipende dalla sua continua capacità di produrre e attrarre i migliori talenti e finanziare start-up promettenti. Dipende anche dal modo in cui sceglierà di regolamentare l’IA in futuro, secondo gli esperti.

La Svizzera è più conosciuta per altri settori rispetto alla tecnologia informatica. Ma OpenAI e Anthropic, i creatori degli assistenti IA rivali ChatGPT e Claude, si sono ora uniti a Nvidia, Apple e Google per aprire uffici di ricerca sull’IA nel Paese.

Il vicepresidente della ricerca di OpenAI, Mark Chen, ha elogiato la Svizzera come un “centro tecnologico europeo di primo piano”. Zurigo è un ‘”centro di eccellenza per i talenti della ricerca”, ha dichiarato Anthropic.

Il consolidamento di pionieri dell’IA statunitensi non significa che il ruolo della Svizzera come centro europeo di attività sia incontrastato. Sia OpenAI che Anthropic hanno già uffici in altre località europee, come Londra e Dublino.

La Svizzera potrebbe differenziarsi dalle località dell’Unione Europea con il suo approccio normativo all’IA. Il Dipartimento federale delle comunicazioni dovrebbe presentare le sue raccomandazioni in risposta al regolamento europeo sull’IA, entrato in vigore all’inizio di quest’anno.

Hans Gersbach, condirettore del Centro di ricerca congiunturale KOF, ha osservato a settembre che la regolamentazione dell’UE “pone esigenze molto elevate alle aziende” con l’enorme quantità di regole e documentazione. “Questo comporta il rischio che le innovazioni non siano redditizie o non raggiungano il successo sul mercato”, ha detto in un’intervista.

“Sebbene il regolamento europeo vada nella giusta direzione, ci sono alcune aree in cui chi innova e le imprese potrebbero avere più margine di manovra,” ha aggiunto. “Se la Svizzera riuscirà a creare una regolamentazione più intelligente, giuridicamente solida e leggermente più snella rispetto all’UE, ci saranno grandi opportunità nel settore tecnologico. La Svizzera ha il potenziale per svilupparsi in un centro globale per l’IA”.

Legame con gli Stati Uniti

L’arrivo dei leader globali dell’IA dagli Stati Uniti ha dato un’ulteriore spinta al settore in Svizzera.

“Il legame con l’ecosistema dell’IA degli Stati Uniti è molto forte. Si sta sviluppando in una relazione simbiotica”, afferma Alexander Brunner, consulente aziendale che sta attualmente scrivendo un libro sul mercato svizzero dell’IA.

A ulteriore prova di ciò, il produttore di chip californiano Nvidia è arrivato a Zurigo acquisendo la start-up svizzera di IA Animatico due anni fa.

Marcel Salathé, condirettore del Centro IA del Politecnico di Losanna (EPFL), spera che i nuovi arrivi inizino a operare nella parte francofona della Svizzera.

OpenAI ha sottratto tre ricercatori a Google Deepmind a Zurigo, evidenziando la forte competizione per i talenti in un’industria in rapida crescita. Il Centro IA a Losanna ospita attualmente mille studenti e ricercatori.

“La crescita dell’IA ci presenta un’opportunità unica”, osserva Salathé. “Alcune delle più grandi aziende del futuro stanno ora nascendo nei garage. Sarebbe bello se alcune di queste potessero essere in questa regione”.

Salathé osserva che la Svizzera ha perso un’opportunità di costruire un’industria leader mondiale quando il World Wide Web è stato inventato al CERN di Ginevra nel 1989. “Dobbiamo assicurarci che ciò non accada di nuovo” sottolinea.

Carenza di finanziamenti

Per realizzare il loro pieno potenziale, le start-up svizzere hanno bisogno di più capitale e collaborazione con industrie consolidate.

Settori come la sanità, la robotica e la finanza devono incorporare la tecnologia IA per rimanere all’avanguardia. Finora, gli investimenti nelle start-up svizzere del settore sono stati trascurabili rispetto ad altri Paesi, secondo un rapporto del dicembre 2023 del gruppo Startupticker.

“Anche se il numero di start-up di IA sia generalmente impressionante, la posizione della Svizzera in termini di investimenti è significativamente peggiore,’ sottolinea il rapporto.

“In quasi nessun altro Paese l’investimento mediano è così basso come in Svizzera. Il divario con le nazioni leader è enorme: gli sviluppatori di applicazioni israeliani hanno attratto dieci volte più denaro rispetto alle aziende di IA in Svizzera”.

Brunner ha esortato le multinazionali svizzere ben consolidate a incorporare più innovazione IA di origine svizzera, piuttosto che rivolgersi ai giganti statunitensi. “Avere una ricerca IA eccezionale, grandi talenti e start-up del settore non è sufficiente per competere nella corsa globale all’IA. Bisogna costruire un’intera catena di IA, dall’istruzione, all’infrastruttura, agli acquisti aziendali da aziende locali” ha scritto in un recente post su Substack.

Articolo a cura di Veronica De Vore

Traduzione dalla redazione di Dialogo