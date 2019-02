Per molto tempo, l'Europa le ha privilegiate. Ma anche qui la situazione sta cambiando. In Francia, paese particolarmente resistente alle auto automatiche, c'è una nuova evoluzione: esse rappresentavano solo il 3% delle nuove immatricolazioni nel 1995, mentre nel 2018 si attestavano al 29%.

Ma questa polemica si esaurirà forse da sola, perché i giorni del cambio manuale sembrano contati, come dimostrano gli Stati Uniti. Le auto automatiche sono la maggioranza fin dagli anni '50 e oggi, meno del 5% delle auto nuove vendute hanno il cambio manuale. Il mercato è così piccolo che un marchio come Audi ha appena annunciato che quest'anno non venderà più veicoli col cambio manuale negli Stati Uniti e in Canada. Le vetture col cambio manuale sono altrettanto rare in altri grandi paesi, come la Cina e il Giappone.

A partire da oggi in Svizzera non c'è più alcuna differenza tra la patente di guida per auto con il cambio manuale e con quello automatico. Questa novità sta suscitando una controversia sui criteri di sicurezza. Ma potrebbe essere un falso problema, dato che i giorni dei cambi manuali sembrano contati.

Swiss gear up for change to driving licence law

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il cambio passa alla marcia superiore Olivier Pauchard 01 febbraio 2019 - 16:45 A partire da oggi in Svizzera non c'è più alcuna differenza tra la patente di guida per auto con il cambio manuale e con quello automatico. Questa novità sta suscitando una controversia sui criteri di sicurezza. Ma potrebbe essere un falso problema, dato che i giorni dei cambi manuali sembrano contati. Finora, la maggior parte degli allievi conducenti studenti passavano l'esame di guida su un veicolo con il cambio manuale. Ciò permetteva loro di guidarne anche uno automatico. Al contrario, coloro passavano l'esame di guida con una vettura automatica non erano autorizzati a mettersi al volante di un'auto manuale. Dal 1° febbraio 2019 non c'è più alcuna differenza. Indipendentemente dal tipo di auto con cui si passa l'esame, la patente permette ora di guidare qualsiasi tipo di vettura. È probabile che i gli allievi conducenti preferiranno ora passare l'esame con un'auto automatica perché è più facile da manovrare. Ciò riduce i tempi di formazione e quindi il costo della patente. Ma il cambiamento, approvato dal governo federale lo scorso dicembre, suscita controversie sulla questione della sicurezza. Un'evoluzione internazionale Ma questa polemica si esaurirà forse da sola, perché i giorni del cambio manuale sembrano contati, come dimostrano gli Stati Uniti. Le auto automatiche sono la maggioranza fin dagli anni '50 e oggi, meno del 5% delle auto nuove vendute hanno il cambio manuale. Il mercato è così piccolo che un marchio come Audi ha appena annunciato che quest'anno non venderà più veicoli col cambio manuale negli Stati Uniti e in Canada. Le vetture col cambio manuale sono altrettanto rare in altri grandi paesi, come la Cina e il Giappone. Per molto tempo, l'Europa le ha privilegiate. Ma anche qui la situazione sta cambiando. In Francia, paese particolarmente resistente alle auto automatiche, c'è una nuova evoluzione: esse rappresentavano solo il 3% delle nuove immatricolazioni nel 1995, mentre nel 2018 si attestavano al 29%. La tendenza è simile in Svizzera. Le automobili con cambio automatico o robotizzato rappresentavano il 19% dei veicoli nuovi nel 1990, il 26% nel 2000 e quasi il 45% nel 2018. Progressi tecnici In Europa, le auto automatiche sono state a lungo considerate meno maneggevoli, meno affidabili, più costose e con un maggior consumo di carburante rispetto a quelle con il cambio manuale. Se è vero che il loro prezzo d'acquisto resta un po' più elevato, gli altri argomenti sono diventati obsoleti a causa dei progressi tecnici compiuti dai costruttori. Altri fattori spiegano il crescente successo delle auto automatiche. Su strade sempre più sature, è molto più comodo non dover manipolare costantemente il pedale della frizione o la leva del cambio. Inoltre, le auto elettriche, che stanno diventando sempre più popolari, sono dotate solo di cambi automatici.