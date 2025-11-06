スイスのメディアが報じた日本のニュース｜11/5号
スイスの主要報道機関が10月29日～11月4日に伝えた日本関連のニュースから、①深刻化するクマ被害②日本モビリティーショーにみる「マルチパス戦略」③東京裁判の遺産、の3件を要約して紹介します。
東北地方を中心にクマが人を襲う事件が後を絶たず、ついに自衛隊が派遣される事態に。被害が出るごとに報じてきたスイスメディアですが、この節目に東西の大手2紙が大きめに取りあげています。
東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティーショー外部リンクは、NZZのマルティン・ケリング記者が会場を訪れ、経営者らの声を聞きながら日本自動車メーカーの電気自動車（EV）戦略を解説しました。
