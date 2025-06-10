【嘘？本当？】その疑問、お答えします。

スイスにまつわる疑問の数々を、swissinfo.chがあなたに代わって調査。記事や写真や動画、グラフィックなどマルチメディアを駆使してお答えします。

嘘？本当？

swissinfo.chには日々、SNSやメール、意見交換ページを通じて、読者からさまざまな疑問が送られてきます。ビデオシリーズ「嘘？本当？」は、そうした「これってホント？」へのアンサー動画。事実に基づく解説で、疑問解決のお手伝いをします。

▼「嘘？本当？」シリーズの動画一覧

おすすめの記事 「スイスの銀行には不正マネーが隠されているって本当？」 動画を見る「スイスの銀行には不正マネーが隠されているって本当？」 おすすめの記事 「スイスのごみがアフリカで処分されている」って本当？ 動画を見る「スイスのごみがアフリカで処分されている」って本当？ おすすめの記事 「アメリカの患者がスイスの製薬企業に補助金を出している」って本当？ 動画を見る「アメリカの患者がスイスの製薬企業に補助金を出している」って本当？

おすすめの記事 人口動態 ファクトチェック：スイスの「事実」 スイスに行くと言えば、「みんな金持ち」（国の裕福さ）、「世界で最も安全な場所の1つ」（生活の質）、「スイス人はフレンドリーではなく、退屈」（国民性）といったことを思い浮かべる友人がいるのではないだろうか。 もっと読む ファクトチェック：スイスの「事実」

swissinfo.chを知る

swissinfo.chはどのようにして情報源を見つけ、取材しているのか？swissinfo.chはなぜ、信頼できるメディアと言えるのか？ swissinfo.chが取得したJTI認証マークとは？読者から寄せられた質問に社員がお答えします。

▼最新動画はこちら

おすすめの記事 swissinfo.chを知る～私たちの調査報道とそのインパクト このコンテンツが公開されたのは、 SWI swissinfo.chのジャーナリストはどのように調査報道を行い、その記事がどのような影響を与えたのか。スイスがカザフスタンやウズベキスタンを介し、国際制裁下にあるロシア産の金を輸入していることを突き止めたSWI swissinfo.chの記者2人が、記事化に至るまでの背景を動画で説明します。 もっと読む swissinfo.chを知る～私たちの調査報道とそのインパクト

▼「swissinfo.chを知る」シリーズ

swissinfo.chのファクトチェック

swissinfo.chが行うファクトチェックでは、スイスに関連した、真偽の定かでない情報や公人が発した言述を検証し、その正確性について結論を導きだすことを目的としています。

▼ファクトチェックの方法についてはこちら

おすすめの記事 SWI swissinfo.chによるファクトチェック方法 このコンテンツが公開されたのは、 スイスインフォは、公的な立場にある人の言説で「本当だろうか？」と問いを投げかけたくなる内容を選びファクトチェックを行う。主に焦点を当てるのは、投票キャンペーンや議会議論や連邦評議会での発言。著名な人物による声明で、スイス国民にとって重要と考えられる内容も対象とする。 もっと読む SWI swissinfo.chによるファクトチェック方法

▼ファクトチェック記事