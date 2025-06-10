【嘘？本当？】その疑問、お答えします。
スイスにまつわる疑問の数々を、swissinfo.chがあなたに代わって調査。記事や写真や動画、グラフィックなどマルチメディアを駆使してお答えします。
その疑問、swissinfo.chがお答えします。
スイスにまつわるあなたの「これってホント？」をコメント欄にご投稿ください。swissinfo.chがお答えします。
嘘？本当？
swissinfo.chには日々、SNSやメール、意見交換ページを通じて、読者からさまざまな疑問が送られてきます。ビデオシリーズ「嘘？本当？」は、そうした「これってホント？」へのアンサー動画。事実に基づく解説で、疑問解決のお手伝いをします。
▼「嘘？本当？」シリーズの動画一覧
おすすめの記事
「スイスの銀行には不正マネーが隠されているって本当？」
おすすめの記事
「スイスのごみがアフリカで処分されている」って本当？
おすすめの記事
「アメリカの患者がスイスの製薬企業に補助金を出している」って本当？
おすすめの記事
人口動態
ファクトチェック：スイスの「事実」
スイスに行くと言えば、「みんな金持ち」（国の裕福さ）、「世界で最も安全な場所の1つ」（生活の質）、「スイス人はフレンドリーではなく、退屈」（国民性）といったことを思い浮かべる友人がいるのではないだろうか。
もっと読む ファクトチェック：スイスの「事実」
swissinfo.chを知る
swissinfo.chはどのようにして情報源を見つけ、取材しているのか？swissinfo.chはなぜ、信頼できるメディアと言えるのか？ swissinfo.chが取得したJTI認証マークとは？読者から寄せられた質問に社員がお答えします。
▼最新動画はこちら
おすすめの記事
swissinfo.chを知る～私たちの調査報道とそのインパクト
このコンテンツが公開されたのは、
SWI swissinfo.chのジャーナリストはどのように調査報道を行い、その記事がどのような影響を与えたのか。スイスがカザフスタンやウズベキスタンを介し、国際制裁下にあるロシア産の金を輸入していることを突き止めたSWI swissinfo.chの記者2人が、記事化に至るまでの背景を動画で説明します。
もっと読む swissinfo.chを知る～私たちの調査報道とそのインパクト
▼「swissinfo.chを知る」シリーズ
おすすめの記事
おすすめの記事
swissinfo.chを知る～情報源
このコンテンツが公開されたのは、
SWI swissinfo.chはどのようにして情報源を見つけ、取材しているのか？多国籍企業担当のアナン・チャンドラセカール記者が皆さんの質問にお答えします。
もっと読む swissinfo.chを知る～情報源
おすすめの記事
swissinfo.chを知る～コメントモデレーション
このコンテンツが公開されたのは、
SWI swissinfo.chの公式ウェブサイトに読者が投稿するコメントは検閲されている？コメントが正しいことをどうやって確認しているの？書き込みのモニタリングで一番大変なことは？担当記者がお答えします。
もっと読む swissinfo.chを知る～コメントモデレーション
おすすめの記事
swissinfo.chを知る～コンテンツの質
このコンテンツが公開されたのは、
SWI swissinfo.chのコンテンツが正しいことをどうやって確認しているの？SWI swissinfo.chには検閲があるの？編集長のマーク・リヴィングストンがお答えします。
もっと読む swissinfo.chを知る～コンテンツの質
おすすめの記事
swissinfo.chを知る～オピニオン記事
このコンテンツが公開されたのは、
今回の動画では、swissinfo.chのヴィルジニー・マンジャン編集員長が「オピニオン記事」に関して説明します。
もっと読む swissinfo.chを知る～オピニオン記事
おすすめの記事
swissinfo.chを知る～記事のテーマ選び
このコンテンツが公開されたのは、
SWI swissinfo.chで配信される記事のテーマは、どのように選ばれている？一体「Beats（ビーツ）」とは？読者の質問に総編集長のマーク・リビングストンが答えます。
もっと読む swissinfo.chを知る～記事のテーマ選び
おすすめの記事
swissinfo.chを知る～意見交換ページ
このコンテンツが公開されたのは、
SWI swissinfo.chは数年前、記者と読者、読者同士の対話を促すため「意見交換」ページを設けました。その狙いは？他のコメント機能との違いは？
もっと読む swissinfo.chを知る～意見交換ページ
おすすめの記事
議論を表示する
もっと知りたい！swissinfo.ch
swissinfo.chの記者たちがどのように働いているのか、聞いてみたいことはありますか？
swissinfo.chのファクトチェック
swissinfo.chが行うファクトチェックでは、スイスに関連した、真偽の定かでない情報や公人が発した言述を検証し、その正確性について結論を導きだすことを目的としています。
▼ファクトチェックの方法についてはこちら
おすすめの記事
SWI swissinfo.chによるファクトチェック方法
このコンテンツが公開されたのは、
スイスインフォは、公的な立場にある人の言説で「本当だろうか？」と問いを投げかけたくなる内容を選びファクトチェックを行う。主に焦点を当てるのは、投票キャンペーンや議会議論や連邦評議会での発言。著名な人物による声明で、スイス国民にとって重要と考えられる内容も対象とする。
もっと読む SWI swissinfo.chによるファクトチェック方法
▼ファクトチェック記事
おすすめの記事
議論を表示する
スイスの外交について、ファクトチェックしてほしいことは？
中立国、平和の推進者、人権の擁護者――スイスは世界でさまざまな見方をされています。しかし、スイスと他国・機関との関係について、すべての情報が正確・十分に理解されているわけではありません。
おすすめの記事
スイスの対ロ制裁は中立に反するのか ロシアのスイス批判を検証
このコンテンツが公開されたのは、
ロシア当局と政府系メディアによれば、スイスの対ロシア制裁は中立に反している。swissinfo.chはこの主張の根拠を検証するとともに、スイスが昔からさまざまな制裁を実施してきたことを明らかにした。
もっと読む スイスの対ロ制裁は中立に反するのか ロシアのスイス批判を検証
おすすめの記事
「スイス製」は高品質ってホント？
このコンテンツが公開されたのは、
swissinfo.chの読者から、スイスで売られている製品は全て、欧州連合（EU）に比べ厳しい品質基準をクリアしているのは本当か、という質問が寄せられた。これは本当なのか？
もっと読む 「スイス製」は高品質ってホント？
おすすめの記事
スイスにまつわる噂＆都市伝説をファクトチェック（その2）
このコンテンツが公開されたのは、
スイスにまつわる噂や都市伝説で、読者から寄せられた「これってホント？」にスイスインフォが答えます。第2弾で扱うテーマは核シェルター、日曜日の騒音問題など多岐に渡ります。
もっと読む スイスにまつわる噂＆都市伝説をファクトチェック（その2）
おすすめの記事
スイスの母親が「専業主婦」と思われているのはなぜ？
このコンテンツが公開されたのは、
「スイスの女性は子供が生まれると専業主婦になる人が多いというのは本当？」。データではそれはもはや現実ではないことが明らかだが、それでも子供ができるとキャリアから身を引く傾向にあるのも事実だ。
もっと読む スイスの母親が「専業主婦」と思われているのはなぜ？
おすすめの記事
スイス人の大半が金持ちというのは本当か？
このコンテンツが公開されたのは、
「収入が低くて基本的な生活費を払えない人がスイスにもいるという話は本当なのか？」という質問が寄せられた。swissinfo.chが検証する。
もっと読む スイス人の大半が金持ちというのは本当か？
おすすめの記事
スイスにまつわる噂＆都市伝説をファクトチェック
このコンテンツが公開されたのは、
モルモットは1匹で飼っちゃ駄目？スイス人は犬を食べる？夜の10時以降はトイレを使えない？ ― スイスにまつわる噂や都市伝説で、読者から寄せられた「これってホント？」にスイスインフォが答えます。
もっと読む スイスにまつわる噂＆都市伝説をファクトチェック
おすすめの記事
スイスは３０歳独身で月収６９万円 本当に夢のような暮らし？
このコンテンツが公開されたのは、
スイス人は欧州諸国に比べてずっと高給取りだ。それも３０歳で月６千フラン（約６９万円）。外国人から見れば夢のような数字だが、生活費や税金を考慮すると、実はそうでもない。
もっと読む スイスは３０歳独身で月収６９万円 本当に夢のような暮らし？