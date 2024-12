‘Ainda Estou Aqui’ é indicado a melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro; Emilia Pérez lidera

“Ainda Estou Aqui”, filme estrelado por Fernanda Torres, foi indicado nesta segunda-feira (9) ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro, enquanto Fernanda concorre na categoria de melhor atriz de filme de drama.

“Emilia Pérez”, o narco-thriller musical do francês Jacques Audiard sobre um narcotraficante mexicano que se transforma em mulher, lidera com 10 indicações a abertura da temporada de prêmios de Hollywood.

O filme, que ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, é protagonizado pela atriz transexual Karla Sofía Gascón no papel principal, ao lado de Zoe Saldana e Selena Goméz em papéis coadjuvantes.

As três foram indicadas ao Globo de Ouro, cuja cerimônia acontecerá em 5 de janeiro e é considerado um termômetro para o Oscar.

“O Brutalista”, protagonizado pelo vencedor do Oscar Adrien Brody no papel de um arquiteto judeu húngaro que sobrevive ao Holocausto, recebeu sete indicações e “Conclave”, um drama sobre as intrigas do Vaticano, recebeu seis.

“Wicked”, a adaptação de um musical de sucesso da Broadway, recebeu quatro indicações, incluindo um para a estrela pop Ariana Grande e sua coprotagonista vencedora do Tony Award, Cynthia Erivo.

Filmado quase inteiramente em espanhol, “Emilia Pérez” está disponível na Netflix após seu lançamento nos cinemas. Seu diretor, Audiard, disse à AFP em outubro que estava “aterrorizado” pela campanha de seu filme para o Oscar.

“O sucesso em massa é algo muito perturbador, não é a vida real”, disse o cineasta francês, indicado em sua categoria.

“Emilia Pérez” também recebeu indicações para melhor canção original, melhor trilha sonora, melhor filme estrangeiro, melhor roteiro e melhor filme de comédia musical.

A produção concorrerá aos principais prêmios com “Wicked”; o vencedor da Palma de Ouro “Anora”; “Challengers”, estrelado por Zendaya; “A Real Pain”, de Jesse Eisenberg, e “A Substância”, com Demi Moore.

Uma das categorias mais concorridas será a de melhor atriz, à qual disputam Erivo, Gascón e a estrela de “Anora”, Mikey Madison, ao lado das sempre favoritas Amy Adams (“Nightbitch”), Demi Moore e Zendaya.

– Grande termômetro –

O Globo de Ouro concede prêmios separados para dramas e comédias/musicais, ampliando o leque de estrelas que podem desfilar no tapete vermelho.

No lado dramático, “O Brutalista” apresenta uma atuação poderosa de Adrien Brody, que ganhou um Oscar em 2003 por “O Pianista”, outro filme sobre o Holocausto.

“Conclave” é um relato fictício de intrigas do Vaticano, que descreve como a morte de um papa leva várias facções da Igreja a lutar pelo seu futuro. O protagonista, Ralph Fiennes, foi indicado, assim como seu diretor, Edward Berger.

“O Brutalista” e “Conclave” vão concorrer ao prêmio de melhor filme dramático com “Um Completo Desconhecido”, a cinebiografia de Bob Dylan, “Duna 2”, “Nickel Boys” e “Setembro 5”, sobre o sequestro nas Olimpíadas de Munique de 1972 do ponto de vista da mídia.

A premiação está em seu segundo ano de reformulação, depois que o Los Angeles Times revelou em 2021 que o órgão de votação dos prêmios – a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood – não tinha membros negros.

Sob nova direção, os organizadores esperam dar continuidade ao aumento de público registrado na última edição.

O Globo de Ouro é considerado um termômetro das prefências dos jurados antes das indicações ao Oscar, previstas para 17 de janeiro.

