‘Furiosa’, novo episódio da saga ‘Mad Max’, estreia em Cannes

2 minutos

Uma guerreira que aniquila um patriarcado de bárbaros em um filme de ação frenético, em meio à onda do #MeToo no cinema: “Furiosa”, o novo “Mad Max”, tem tudo para se tornar um grande sucesso.

O diretor australiano George Miller, de 79 anos, surpreende pela vitalidade deste quinto episódio da saga pós-apocalíptica, criada em 1979, lançado mundialmente nesta quarta-feira (15) no 77º Festival de Cannes.

“Furiosa” é o nome da heroína, que no filme “Estrada da Fúria” (2015) foi interpretada por Charlize Theron. Com um braço mecânico, ela foge com as mulheres do harém de um déspota.

Agora o novo longa mostra sua juventude, dos 10 aos 26 anos. Alyla Browne (“Era Uma Vez um Gênio”, do mesmo Miller) interpreta a menina quando é sequestrada por um clã de bárbaros chefiado pelo personagem de Chris Hemsworth (“Thor”).

Anya Taylor-Joy, conhecida pela série “O Gambito da Rainha”, dá vida à Furiosa adulta, que se tornou intocável atrás do volante ou com sua arma nas mãos.

Em forma de distopia, “Furiosa” aborda temas como meio ambiente e feminismo, sem esquecer a ação com cenas perigosas e uma avalanche de veículos retrofuturistas, artefatos poderosos e mortíferos.

“A princípio, eu precisava de uma história, o tema da fuga [‘Estrada da Fúria’] poderia servir para muitas coisas, mas se fosse um homem quem tivesse libertado mulheres perseguidas em um mundo diabólico por um tirano, teria sido outra história”, diz Miller à imprensa.

“Essas noções de guerreira, de um lugar para as mulheres, o feminismo, vieram depois, mas no começo eu só me perguntava que história eu iria contar”, acrescenta o cineasta.

Surpreendente em seu papel, Taylor-Joy, de 28 anos, confessa: “até agora, sigo sem carteira de motorista”, de acordo com o comunicado de imprensa do filme. “Eu sei derrapar com o freio de mão, mas não sei estacionar nem dirigir na estrada”, conta.

A atriz americana afirma que quis “realizar o máximo de cenas perigosas possível” e o diretor não a impediu. Ela treinou durante um ano antes do início das filmagens com seu dublê.

A mensagem ambiental de “Furiosa” – os recursos naturais esgotados no centro das disputas entre os clãs – também interessou Taylor-Joy, que enfatiza que devemos “proteger nosso planeta”.

