‘Guerra nunca mais!’: Leão XIV pede paz na Ucrânia e em Gaza

O papa Leão XIV pediu ao mundo neste domingo (11) que evite o “cenário dramático” de uma terceira guerra mundial e pediu paz na Ucrânia e em Gaza, na mesma linha de seu antecessor, Francisco.

O pontífice, nascido nos Estados Unidos e com cidadania peruana, liderou sua primeira bênção de domingo na Praça de São Pedro, que tradicionalmente serve como plataforma para os papas abordarem questões de interesse global.

O outrora cardeal Robert Francis Prevost fez sua segunda aparição na sacada da Basílica de São Pedro desde sua eleição na quinta-feira como 267º pontífice, oferecendo a oração Regina Caeli a milhares de fiéis.

“No atual cenário dramático de uma Terceira Guerra Mundial fragmentada, como o papa Francisco afirmou várias vezes, dirijo-me também aos grandes do mundo, repetindo o apelo sempre presente: Guerra nunca mais!”, disse depois da oração.

Leão XIV, de 69 anos, já fez vários apelos pela paz em sua primeira aparição pública, poucas horas após sua eleição.

Entre a multidão estava a irmã Geneviève, a freira francesa que se tornou mundialmente famosa após quebrar o protocolo para se reunir diante do caixão do falecido pontífice argentino, que era seu amigo.

A religiosa comemorou o resultado do conclave e a primeira mensagem. “É a continuidade de Francisco”, disse ela à AFP.

Cardeais e especialistas veem Leão XIV com o mesmo estilo de Francisco, cujo túmulo ele visitou no sábado. Destacam seu compromisso com os pobres e desfavorecidos e por se concentrar em áreas da Igreja distantes de Roma.

Embora ao mesmo tempo considerem o primeiro papa agostiniano mais moderado que o impulsivo jesuíta argentino.

– “Paz verdadeira” –

“Levo no meu coração o sofrimento do amado povo ucraniano e peço que tudo seja feito para alcançar uma paz verdadeira, justa e duradoura o mais rápido possível”, disse o papa.

A mensagem veio logo após o presidente russo, Vladimir Putin, propor negociações diretas com a Ucrânia em 15 de maio em Istambul, um “sinal positivo” para seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.

O pontífice também observou que estava “profundamente triste com o que aconteceu na Faixa de Gaza” e pediu um “cessar-fogo imediato”.

“Vamos oferecer ajuda humanitária à população civil” e “libertar todos os reféns”, continuou ele.

Israel lançou uma ofensiva em Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023, do movimento islamista Hamas em solo israelense, que deixou 1.218 mortos, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A retaliação israelense causou pelo menos 52.810 mortes em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

O papa também saudou o cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão e pediu “um acordo duradouro”.

Em seu último discurso na Praça de São Pedro, Francisco renovou seu apelo à paz, e muitos fiéis ficaram aliviados ao ouvir o novo pontífice retornar a esses temas.

“Gostei porque segue a linha do último discurso de Páscoa do papa Francisco”, disse Gloria Rojas Quintana, espanhola de 26 anos e doutoranda em Direito Romano em Roma. “Foi bastante surpreendente”, acrescentou.

– “A Igreja precisa de vocês” –

Leão XIV assume a liderança de uma Igreja com mais de 1,4 bilhão de fiéis, que parece dividida e enfrenta inúmeros desafios, como a crise das vocações, o papel das mulheres e os casos de agressão sexual.

Em sua oração, ele convocou os jovens a se dedicarem à vida religiosa e pediu à Igreja que lhes oferecesse “exemplos confiáveis” para aumentar as vocações. “A Igreja precisa de vocês”, afirmou.

Foi um tema que abordou mais cedo na missa que celebrou nas grutas do Vaticano, onde repousam os restos mortais do apóstolo São Pedro.

“Devemos ser corajosos no testemunho que damos, com as nossas palavras e sobretudo com as nossas vidas (…), servindo às vezes com grandes sacrifícios”, observou na sua homilia. “É importante que todos aprendamos a ouvir cada vez mais, a dialogar”, a “saber construir pontes, a saber ouvir para não julgar, não fechar portas”.

Leão XIV deve realizar uma coletiva de imprensa com a mídia internacional na segunda-feira, seis dias antes de sua missa de entronização na Basílica de São Pedro.

