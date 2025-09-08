The Swiss voice in the world since 1935

‘Lua de sangue’ emerge durante eclipse lunar total

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os apaixonados pela astronomia puderam observar na noite deste domingo (7) uma “lua de sangue” durante um eclipse lunar total visível principalmente na Ásia e na Oceania, mas também parcialmente na Europa e na África.

Este fenômeno, que tinge de vermelho o satélite natural, acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados nessa ordem e este último corpo celeste se encontra em sua fase cheia.

Os espectadores de China e Índia foram os que tiveram a melhor localização para observar o fenômeno, assim como os habitantes do leste da África e do oeste da Austrália.

O eclipse total de Lua aconteceu entre 17h30 e 18h52 GMT (14h30 e 15h52 em Brasília).

Os entusiastas da Europa e do resto de África também tiveram a oportunidade de ver brevemente um eclipse parcial quando a Lua se elevou no início da noite.

A Lua fica vermelha porque o astro desliza em direção à sombra da Terra, que bloqueia os raios solares e, pouco a pouco, perde o seu brilho branco.

Os únicos raios de sol que alcançam a Lua são “refletidos e dispersados através da atmosfera terrestre”, explicou Ryan Milligan, astrofísico da Universidade de Belfast, na Irlanda do Norte.

No entanto, as longitudes de onda azuis da luz são mais curtas que as vermelhas, por isso que se dissipam mais facilmente quando atravessam a atmosfera do planeta.

“Isso é o que dá à Lua seu tom avermelhado, essa cor de sangue”, detalhou o especialista.

Para observar os eclipses solares são necessários óculos ou lentes especiais, mas, para ver estes fenômenos lunares, basta um céu limpo e estar no lugar adequado.

Este eclipse lunar total, o segundo do ano depois do observado em março, é o prelúdio de um grande eclipse solar esperado para 12 de agosto de 2026.

É o primeiro no Europa desde 2006 e será totalmente visível na Espanha e Islândia, e também parcialmente em outros países.

dl-jj/jxb/lpt/cls/arm/mr/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
11 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR