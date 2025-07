‘Ruptura’ lidera disputa pelo Emmy com 27 indicações

“Ruptura”, o drama de ficção científica da Apple TV+, assumiu a liderança na corrida pelo Emmy com 27 indicações para o chamado Oscar da televisão.

“Pinguim”, a minisérie derivada do personagem de Batman transmitida pela HBO Max, o acompanha na disputa em segundo lugar com 24 indicações.

Por sua vez, “O Estúdio” e “The White Lotus” receberam 23 indicações cada uma, revelou a Academia de Televisão nesta terça-feira (15).

Nas categorias de drama, “Ruptura”, que aborda um conceito extremo de separação entre a vida pessoal e a profissional, garantiu um espaço na disputa de melhor série, e também competirá fortemente pelos prêmios de atuação.

Seu protagonista, Adam Scott, disputará o Emmy de melhor ator, em uma categoria na qual terá que competir com figuras do calibre do chileno-americano Pedro Pascal, por “The Last of Us”, e Gary Oldman, à frente do drama de espionagem “Slow Horses”.

Completam a categoria Sterling K. Brown e Noah Wyle, destaque de “The Pitt”, o vertiginoso programa que mergulha no dia a dia de uma equipe médica em um hospital de Pittsburgh, e que chega à competição com 13 indicações.

Kathy Bates, de “Matlock”, entrou na disputa de melhor atriz, juntamente com a estrela de “Ruptura”, Britt Lower.

No mundo dos coadjuvantes, o panorama é muito mais homogêneo. Prevalece “The White Lotus”, da HBO Max, que segue os altos e baixos de um grupo de turistas em um paradisíaco hotel na Tailândia.

Parker Posey, que conquistou o público com sua carismática interpretação da esposa de um rico financista, assim como suas colegas Carrie Coon, Natasha Rothwell e Aimee Lou Wood disputam o Emmy de melhor atriz coadjuvante, ocupando mais da metade dos lugares da categoria.

Walton Goggins, Jason Isaacs e Sam Rockwell fizeram o mesmo na categoria masculina, onde os outros três lugares ficaram com o elenco de “Ruptura”: Zach Cherry, Tramell Tillman e John Turturro.

– Comédia –

“O Estúdio”, a série da Apple TV+ que analisa a indústria do entretenimento, se destaca no gênero da comédia com 23 indicações.

O programa também foi indicado nas categorias de atuação, graças ao seu protagonista, Seth Rogen, que escreveu e dirigiu o programa, e Kathryn Hann e Catherine O’Hara, que disputam o prêmio de melhor atriz coadjuvante.

Tal como apontavam as previsões, “Hacks”, que segue uma diva interpretada por Jean Smart em constante conflito com sua jovem assistente, e o olhar frenético ao setor gastronômico de “O Urso” concorrem novamente ao cobiçado prêmio.

Smart, que ganhou seu terceiro Emmy no ano passado pelo singular papel, terá outra oportunidade de aumentar sua coleção, assim como Jeremy Allen White, que interpreta o atormentado chef da cena culinária de Chicago em “O Urso”.

Sua colega de elenco Liza Colón-Zayas foi indicada como melhor atriz coadjuvante de comédia.

Na categoria masculina, destacam-se Harrison Ford, por “Shrinking”, e Colman Domingo, que deu a “The Four Seasons”, da Netflix, sua única indicação.

– “Adolescência” imbatível? –

“Adolescência”, a aclamada produção da Netflix que acompanha uma família enquanto enfrenta uma acusação de homicídio contra seu filho adolescente, se posicionou na disputa por melhor minissérie.

Seu produtor e protagonista, Stephen Graham, competirá como melhor ator de uma minissérie, enquanto o estreante Owen Cooper disputará a categoria de ator coadjuvante.

O jovem concorrerá com o veterano espanhol Javier Bardem, que interpretou o pai dos irmãos Menéndez em “Monstros: A história de Lyle e Erik Menéndez”.

A série da Netflix, que trouxe o midiático caso de parricídio para uma nova geração, conseguiu 11 indicações.

Já “Disclaimer”, a minissérie da Apple TV+ escrita e dirigida pelo mexicano Alfonso Cuarón, sobre uma jornalista de sucesso que guarda um segredo sombrio em seu passado, recebeu apenas uma indicação, que foi para sua protagonista Cate Blanchett.

Os indicados nas principais categorias foram apresentados por Harvey Guillén (“O Que Fazemos Nas Sombras”) e Brenda Song (“The Last Showgirl”).

Os membros da Academia de Televisão americana têm até agosto para escolher os vencedores.

A 77ª cerimônia do Emmy será realizada no dia 14 de setembro em Los Angeles, conduzida pelo comediante Nate Bargatze.

