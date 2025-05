‘Um Simples Acidente’, do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi vence a Palma de Ouro

“Um Simples Acidente”, do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi, venceu neste sábado (24) a Palma de Ouro do 78º Festival de Cannes.

O filme, rodado de maneira clandestina, narra o encontro fortuito de um homem que acredita reconhecer seu torturador nas ruas de Teerã.

“Acho que este é o momento de pedir a todas as pessoas, a todos os iranianos, com todas as opiniões diferentes, em qualquer parte do mundo, no Irã ou no mundo, deixe-me pedir uma coisa: vamos deixar de lado […] todos os problemas, todas as diferenças, o mais importante agora é o nosso país e a liberdade do nosso país”, disse o cineasta de 64 anos, ao receber o prêmio das mãos da atriz Cate Blanchett.

“Ninguém tem o direito de lhe dizer o que você tem ou não tem que fazer”, continuou ele em suas palavras de agradecimento.

Preso duas vezes em seu país e perseguido pelo governo, Panahi pôde vir a Cannes pela primeira vez em 15 anos para receber o prêmio, junto com todos os seus atores e atrizes.

Ninguém sabe o que acontecerá com ele quando retornar a Teerã depois desse filme.

“O mais importante é que o filme foi feito. Não tive tempo de pensar no que poderia acontecer. Estou vivo porque faço filmes”, disse ele à AFP esta semana.

Desde 2010, o cineasta iraniano é impedido de sair de seu país para participar dos principais festivais de cinema, que lhe concederam inúmeras distinções — dois Ursos de Ouro em Berlim, três prêmios de destaque em Cannes e outro em Veneza.

