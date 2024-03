Acidente com caminhão deixa seis mortos na Espanha, dois deles policiais

Seis pessoas morreram nesta terça-feira (19), incluindo dois agentes da Guarda Civil, quando um caminhão colidiu com um posto de controle policial na Andaluzia, sul da Espanha, informou o governo regional, qualificando o ocorrido como um “acidente”.

“Muito triste pelo trágico acidente de trânsito”, escreveu o presidente regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, na rede social X.

O governo regional divulgou um comunicado explicando que há também três agentes da Guarda Civil feridos, e que o acidente ocorreu por volta das 04h30 (00h30 no horário de Brasília) em uma estrada perto da localidade de Los Palacios, na província de Sevilha.

O motorista do caminhão depôs perante o juiz, que ordenou sua prisão provisória sem direito à fiança como suspeito de “seis supostos crimes de homicídio por imprudência e três crimes de lesões graves por imprudência”, informou a Justiça espanhola em nota.

Pedro Carmona, do sindicato de guardas civis AUGC, disse à televisão pública TVE que o motorista “perdeu o controle” do caminhão e “colidiu com os veículos que estavam no ponto de controle”.

Havia um segundo motorista no caminhão, que estava dormindo quando tudo aconteceu, acrescentou Carmona.

Segundo a Associação Espanhola da Guarda Civil (AEGC), os agentes faziam um controle de rotina contra o narcotráfico.

“Quero transmitir todo o meu amor e solidariedade às famílias dos falecidos”, escreveu no X o presidente do governo, Pedro Sánchez, desejando “uma rápida recuperação aos feridos neste trágico acidente”.

O subdelegado do Governo (subprefeito) em Sevilha, Francisco Toscano, explicou à imprensa que a tese considerada é de que foi “uma distração” do motorista, que está detido.

“Neste momento estamos em fase de investigação, apesar das informações tratadas pela Guarda Civil que apontavam para uma distração, ou um mero acidente”, disse Toscano.

Segundo a imprensa espanhola, o caminhoneiro envolvido no acidente deu negativo para os testes de álcool e drogas.

A morte destes dois agentes se soma à de outros dois guardas civis, em 9 de fevereiro, na cidade de Barbate, na Andaluzia, quando a lancha em que patrulhavam próximo ao porto foi atropelada por outra de narcotraficantes.

Barbate fica na região de Cádiz, ponto estratégico do narcotráfico, onde as apreensões de drogas são habituais.

A Espanha é uma das principais vias de entrada na Europa da cocaína vinda da América Latina e da cannabis do Marrocos.

