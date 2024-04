Acidente em teleférico mata uma pessoa e demanda grande esforço de resgate no sul da Turquia

ISTAMBUL (Reuters) – Uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas na província de Antalya, no sul da Turquia, quando a cabine de um teleférico colidiu com um poste quebrado, desencadeando uma grande operação que resgatou mais 174 passageiros, disseram autoridades turcas neste sábado.

A promotoria turca iniciou uma investigação e ordenou a detenção de 13 pessoas relacionadas ao incidente, incluindo funcionários da empresa privada que administra o teleférico, disse o ministro da Justiça, Tunc Yilmaz, aos repórteres.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse em comunicado no X que dez helicópteros e mais de 607 equipes de resgate se envolveram na operação, que durou 23 horas. Vinte e quatro cabines ficaram penduradas na sexta-feira.

Um vídeo divulgado pelo Ministério do Interior mostrou equipes de resgate amarradas a cordas de segurança subindo nas cabines.

Segundo informações no seu site do teleférico, o equipamento possui 36 cabines com capacidade para seis pessoas cada, e leva em média nove minutos para subir até as instalações de Tunektepe, local com vista panorâmica da cidade de Antalya.

A empresa do teleférico não foi encontrada para comentar.

(Reportagem de Ezgi Erkoyun e Ece Toksabay)