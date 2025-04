Ajuda ao desenvolvimento recua em 2024 pela primeira vez em 6 anos, diz OCDE

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) expressou “preocupação”, nesta quarta-feira (16), com o futuro da ajuda ao desenvolvimento no mundo, reduzida em 2024 pela primeira vez em seis anos, e com cortes orçamentários para este fim em um número crescente de países, incluindo os Estados Unidos.

A Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) arrecadou no ano passado 212,1 bilhões de dólares (aproximadamente 1,3 trilhão de reais, em cotação da época), uma queda de 7,1% em relação ao ano anterior, informou a OCDE, sediada em Paris, em um relatório. A ajuda à Ucrânia foi particularmente afetada por essa redução.

“Os anúncios recentes de alguns membros do CAD [Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE, que reúne os principais países doadores] geram preocupações sobre os níveis futuros de AOD”, disse a instituição internacional, que “está examinando o alcance e as consequências desses cortes orçamentários”.

As estimativas iniciais apontam para uma redução à Assistência Oficial ao Desenvolvimento entre 9% e 17% entre 2024 e 2025.

Em um contexto de crescentes crises internacionais e de enfraquecimento das finanças públicas, vários países desenvolvidos anunciaram cortes em sua contribuição para o desenvolvimento nos últimos meses, entre eles França e Reino Unido.

Nos Estados Unidos, a chegada do republicano Donald Trump à Casa Branca, em janeiro, levou a uma redução drástica da ajuda humanitária, com a eliminação de 92% do financiamento para programas no exterior pela agência americana Usaid, cujo orçamento anual era de 42,8 bilhões de dólares (251 bilhões de reais), o equivalente a 42% da ajuda humanitária global.

A ajuda à Ucrânia foi particularmente afetada pelos retrocessos observados pela OCDE em 2024, caindo 16,7% em termos reais — ajustados pela inflação e flutuações cambiais — para 15,5 bilhões de dólares (cerca de 91 bilhões de reais, em valores atuais).

Kiev fez um progresso impressionante nas estatísticas da OCDE divulgadas em 2023. Devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, a assistência ao país aumentou entre 2021 e 2022 de 918 milhões de dólares (4,78 bilhões de reais em valores da época) para 16 bilhões de dólares (83,4 bilhões de reais).

Apesar do declínio registrado em 2024, a assistência oficial ao desenvolvimento em todo o mundo permanece quase um quarto maior do que em 2019, observa a OCDE.

