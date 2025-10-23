Solidariedade Suíça arrecada 4,5 milhões para Gaza

A ong Solidariedade Suíça recolhe donativos para a população civil de Gaza- Keystone-SDA

A ong Solidariedade Suíça, em colaboração com a Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG), empresa controladora da Swissinfo, coletou mais de 4,5 milhões de francos em doações para a população civil em Gaza.

As doações permitirão que as organizações parceiras da Solidariedade SuíçaLink externo aumentem as atividades de ajuda humanitária no local, de acordo com o comunicado à imprensa após o Dia da Solidariedade. O foco é fornecer acesso a alimentos, água potável, cuidados médicos e abrigo para as famílias que perderam tudo.

As doações foram solicitadas em centros de coleta em todas as partes da Suíça, das 7h às 23h, depois que a presidente da Confederação Suíça, a ministra Karin Keller-Sutter, abriu as linhas. Durante o dia, dezenas de voluntários e celebridades aceitaram doações por telefone. A rádio e a televisão suíço-alemã SRF transmitiram ao vivo. Estações de rádio privadas também participaram da campanha, de acordo com o comunicado à imprensa.

A população palestina da Faixa de Gaza está passando pela pior crise humanitária de sua história: dezenas de milhares de vítimas, uma infraestrutura destruída, um sistema de saúde em colapso e uma fome oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas, segundo informações divulgadas no período que antecedeu o dia da doação.

O acordo de cessar-fogo assinado recentemente entre o Hamas e Israel finalmente possibilitou a intensificação do fornecimento de ajuda humanitária vital na Faixa de Gaza.

As organizações parceiras da Solidariedade Suíça (Médicos Sem Fronteiras, Caritas, HEKS, Save the Children, Fundação Terre des hommes, Frieda e Médicos do Mundo) estão prontas para intensificar sua ajuda. Eles têm experiência em contextos difíceis. Elas também conhecem as condições locais. “Eles aderem aos princípios humanitários de independência, neutralidade, imparcialidade e humanidade”, continuou.

Ajuda emergencial

De acordo com a ong, essas organizações fornecem ajuda emergencial distribuindo alimentos, água potável, medicamentos, abrigos de emergência e produtos de higiene. Elas também oferecem às famílias apoio financeiro e psicossocial e acesso a cuidados médicos.

Se a quantidade de doações recebidas e a situação permitirem, a Solidariedade Suíça pode contribuir para a reconstrução de infraestrutura e residências importantes. As doações ainda podem ser feitas mesmo após o término do Dia da Solidariedade.

Adaptação: Alexander Thoele (com ajuda do Deepl)

