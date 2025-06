Anna Wintour deixa direção da Vogue americana após 37 anos

afp_tickers

2 minutos

Anna Wintour, que dirigiu por 37 anos a edição americana da revista Vogue, deixou nesta quinta-feira (26) o cargo, para se concentrar em outras responsabilidades na editora Condé Nast, confirmou a empresa.

“Anna comunicou à equipe da Vogue a criação de um novo posto: diretor de conteúdo editorial da US Vogue. Anna continuará desempenhando suas funções como diretora de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue”, informou à AFP uma fonte da Condé Nast.

A criação do novo posto vai permitir à papisa da moda, de 75 anos, “concentrar suas atenções em suas duas outras funções”, explicou a fonte. Nos últimos quatro anos, Anna assumiu a direção global de todas as marcas, além da edição diária da Vogue americana.

Como diretora de conteúdo, Anna supervisiona todas as marcas do grupo em nível mundial, entre elas Wired, Vanity Fair, GQ, Condé Nast Traveler, Glamour e Allure, com exceção da New Yorker.

A jornalista de origem inglesa fez o anúncio na manhã de ontem aos funcionários, segundo a publicação especializada Daily Front Row.

Anna revitalizou a revista, conhecida como “bíblia da moda”, para a qual foi contratada em 1988, para substituir Grace Mirabella como redatora-chefe.

Ela permeia a cultura popular com apelidos como “Nuclear Wintour”, e por ter tornado a cerimônia de gala anual do Museu Metropolitano de Nova York a festa de celebridades mais importante do planeta.

Reconhecida por seu corte de cabelo tradicional e por seus óculos de sol da marca Chanel, que usa mesmo em ocasiões com pouca luz, Anna inspirou o filme de 2006 “O Diabo Veste Prada”, no qual Meryl Streep interpreta a editora de uma revista.

A Condé Nast iniciou há quatro anos uma mudança em sua estrutura editorial e reuniu pela primeira vez as equipes editoriais de todo o mundo, que contam com um diretor de conteúdo editorial, que responde a um diretor editorial global.

O novo posto que será criado na US Vogue se unirá aos diretores de conteúdo editorial de Japão, China, Índia, Taiwan, Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Itália e Oriente Médio, informou a empresa.

bur-af/db/ic/yr-lb/rpr