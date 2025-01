Apple obtém lucro trimestral recorde de US$ 36 bilhões

A Apple faturou US$ 124,3 bilhões (US$ 733,37 bilhões) no quarto trimestre de 2024, com um lucro líquido recorde de US$ 36,3 bilhões (R$ 214,17 bilhões) no período.

No entanto, as vendas de seu produto estrela, o iPhone, ficaram abaixo do esperado.

Sua primeira linha de smartphones com inteligência artificial (IA) generativa, o iPhone 16, avançou mais lentamente do que o esperado, especialmente na China.

No total, as receitas com esse produto atingiram US$ 69 bilhões (R$ 407,1 bilhões) durante o trimestre.

