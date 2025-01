Arábia Saudita abre projetos imobiliários em Meca e Medina a investidores estrangeiros

A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira (27) que estrangeiros estão autorizados a investir em empresas sauditas listadas em bolsa que possuam propriedades em Meca e Medina, as duas cidades mais sagradas do islamismo.

A decisão “visa a estimular o investimento, reforçar a atratividade e competitividade do mercado financeiro e apoiar a economia local”, atraindo capital estrangeiro para os projetos atuais e futuros em Meca e Medina”, informou a Autoridade do Mercado de Capitais saudita.

Os investimentos estrangeiros estarão “limitados a ações de empresas sauditas listadas na bolsa do país, ou a instrumentos de dívida conversíveis em ações”, e não poderão exceder 49%”, ressaltou a Autoridade.

Maior exportador mundial de petróleo, a monarquia do Golfo está comprometida com um amplo programa de reformas, que visa a tornar o reino um centro de negócios e turismo, principalmente religioso.

A cidade de Meca, que recebe milhões de peregrinos muçulmanos todos os anos, passa por um desenvolvimento sem precedentes e espera atingir a meta de 30 milhões de fiéis até 2030.

Financiado pelo Fundo de Investimento Público do reino, o projeto Masar prevê 40 mil novos quartos de hotel em Meca. As peregrinações anuais representaram uma receita estimada de US$ 12 bilhões (cerca de R$ 72 bilhões) em 2019.

