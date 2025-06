Ataque a tiros deixa pelo menos 10 mortos em escola na Áustria

Dez pessoas morreram nesta terça-feira (10) na cidade austríaca de Graz, em um raro ataque armado a uma escola no país, informou a prefeita Elke Kahr. Segundo a imprensa local, o ataque foi aparentemente cometido por um ex-aluno.

Entre os mortos estão estudantes e pelo menos um adulto, informou a prefeita da cidade no sudeste do país à agência de notícias APA. Kahr indicou que o suposto atirador também morreu.

Segundo a investigação preliminar, “várias pessoas perderam a vida”, incluindo o atirador, informou a polícia regional em um comunicado.

“A identificação das vítimas está em andamento”, acrescentaram as autoridades, afirmando que a situação está “sob controle”.

Segundo jornais locais, o suposto autor é um ex-aluno da escola, de 22 anos, que teria se suicidado.

Os disparos feriram gravemente várias pessoas, entre alunos e professores, disse o porta-voz da polícia, Fritz Grundnig, citado pela imprensa local.

“A situação é muito confusa no momento”, disseram fontes da polícia austríaca à APA.

Ataques a tiros são bem menos frequentes na Europa do que nos Estados Unidos, mas, nos últimos anos, várias escolas e universidades foram afetadas por estes eventos fatais, que as autoridades não classificaram como atos de “terrorismo”.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse estar “profundamente chocada” com o ataque.

“Todas as crianças devem se sentir seguras na escola e poder aprender sem medo ou violência”, postou Kallas em uma mensagem no X. “Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e o povo austríaco neste momento difícil”.

O chefe de Governo Christian Stocker viajará para o local da tragédia com o ministro do Interior, e uma coletiva de imprensa está marcada para as 15h locais (10h em Brasília).

– Um país seguro –

Ataques em locais públicos são raros na Áustria. O Estado-membro da UE, com nove milhões de habitantes, está entre os 10 países mais seguros do mundo, segundo o Índice Global da Paz.

Nos últimos anos, ataques a tiros em escolas e universidades abalaram diversas cidades europeias.

Em janeiro de 2025, um jovem de 18 anos matou um aluno e um professor com uma faca em um colégio no nordeste da Eslováquia.

Em dezembro de 2024, um homem de 19 anos também utilizou uma faca para matar um aluno de sete anos e ferir várias crianças em uma instituição de ensino fundamental em Zagreb, Croácia.

Em dezembro de 2023, um estudante de uma universidade em Praga matou 14 pessoas e feriu 25.

Alguns meses antes, um menino de 13 anos matou oito colegas e um segurança a tiros em uma escola primária no centro de Belgrado, Sérvia. Seis crianças e um professor também ficaram feridos.

Em 2009, nove estudantes, três professores e três pedestres foram mortos a tiros em uma escola em Winnenden, no sul da Alemanha. O agressor era um ex-aluno que, depois, cometeu suicídio.

