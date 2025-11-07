Ataques americanos contra ‘narcolanchas’ no Caribe deixaram pelo menos 70 mortos

afp_tickers

3 minutos

Um novo ataque dos Estados Unidos contra outra suposta lancha com drogas no Caribe matou três pessoas na quinta-feira (6), segundo o chefe do Pentágono, o que eleva o balanço da ofensiva de Washington contra o narcotráfico em águas internacionais para pelo menos 70.

Washington iniciou os ataques em setembro, contra embarcações em águas caribenhas e do Pacífico leste. Alguns especialistas alertaram que as ações equivalem a “execuções extrajudiciais”, mesmo quando visam traficantes conhecidos.

Segundo o secretário do Departamento de Guerra, Pete Hegseth, que publicou imagens aéreas do ataque na rede social X, a nova ação ocorreu em águas internacionais e tinha como alvo “uma embarcação operada por uma Organização Terrorista Designada”.

O vídeo mostra uma embarcação navegando antes de explodir em chamas.

“Três narcoterroristas masculinos – que estavam a bordo da embarcação – morreram”, acrescentou Hegseth, sem revelar mais detalhes.

Com o ataque mais recente, o número de mortos na campanha antidrogas dos Estados Unidos chegou a pelo menos 70.

Washington destruiu pelo menos 18 embarcações desde o início da campanha: 17 barcos e um semissubmersível. Até o momento, no entanto, não apresentou evidências de que os alvos eram narcotraficantes ou representavam uma ameaça ao país.

“A todos os narcoterroristas que ameaçam nossa pátria: se querem continuar vivos, parem de traficar drogas. Se continuarem traficando drogas mortais, nós os mataremos”, acrescentou o chefe do Pentágono.

A administração do presidente Donald Trump reposicionou forças na América Latina, o que afirma ser uma medida para erradicar o tráfico de drogas.

O governo americano enviou seis navios ao Caribe, caças F-35 para Porto Rico e ordenou ao grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford que seguisse para a região.

As forças dos Estados Unidos também realizaram demonstrações de força perto da Venezuela, sobrevoando o mar do Caribe próximo da costa do país em pelo menos quatro ocasiões desde meados de outubro.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou Trump de tentar derrubar seu governo. O esquerdista, acusado de tráfico de drogas pelos Estados Unidos, insiste que não há cultivos de drogas em seu país.

– “Conflito armado” –

O governo Trump informou ao Congresso que os Estados Unidos estão envolvidos em um “conflito armado” com os cartéis de drogas latino-americanos.

O republicano descreve os cartéis como “grupos terroristas” para justificar os ataques.

Os governos e famílias das vítimas dos ataques americanos afirmam que muitas vítimas eram civis, principalmente pescadores.

O chefe de Direitos Humanos das Nações Unidas, Volker Turk, declarou que as mortes ocorreram “em circunstâncias que não encontram justificativa no direito internacional”.

des/sst/mvl/cjc/arm/fp