The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Ator Kiefer Sutherland detido por suposta agressão a motorista

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O ator Kiefer Sutherland, conhecido pela série de televisão “24 Horas”, foi preso na segunda-feira sob suspeita de agredir um motorista de veículo de transporte por aplicativo, informou a polícia de Los Angeles. 

O britânico-canadense foi detido depois que agentes responderam a uma chamada em Hollywood pouco após a meia-noite. 

“O suspeito, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entrou no veículo de viagens compartilhadas, agrediu fisicamente o motorista (a vítima) e fez ameaças criminosas”, disse a polícia em comunicado. 

O ator de 59 anos foi libertado algumas horas depois após pagar fiança de 50 mil dólares (268 mil reais na cotação atual), segundo a polícia. 

Os representantes de Sutherland não responderam de imediato aos pedidos de comentário da AFP. 

Sutherland interpretou o agente Jack Bauer na bem-sucedida série de televisão “24 Horas”, exibida entre 2001 e 2010. 

No cinema, é lembrado por seus papéis em “Os Garotos Perdidos” (1987), “Conta Comigo” (1986) e “Os Três Mosqueteiros” (1993). 

Kiefer é filho do também ator Donald Sutherland, falecido em 2024.

rfo/sla/jgc/cjc/mas/jc

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR