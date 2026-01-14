Ator Kiefer Sutherland detido por suposta agressão a motorista

O ator Kiefer Sutherland, conhecido pela série de televisão “24 Horas”, foi preso na segunda-feira sob suspeita de agredir um motorista de veículo de transporte por aplicativo, informou a polícia de Los Angeles.

O britânico-canadense foi detido depois que agentes responderam a uma chamada em Hollywood pouco após a meia-noite.

“O suspeito, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entrou no veículo de viagens compartilhadas, agrediu fisicamente o motorista (a vítima) e fez ameaças criminosas”, disse a polícia em comunicado.

O ator de 59 anos foi libertado algumas horas depois após pagar fiança de 50 mil dólares (268 mil reais na cotação atual), segundo a polícia.

Os representantes de Sutherland não responderam de imediato aos pedidos de comentário da AFP.

Sutherland interpretou o agente Jack Bauer na bem-sucedida série de televisão “24 Horas”, exibida entre 2001 e 2010.

No cinema, é lembrado por seus papéis em “Os Garotos Perdidos” (1987), “Conta Comigo” (1986) e “Os Três Mosqueteiros” (1993).

Kiefer é filho do também ator Donald Sutherland, falecido em 2024.

