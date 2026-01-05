Autoridades suíças identificam todas as vítimas do incêndio no Ano Novo

A Polícia suíça anunciou, nesta segunda-feira (5), que já identificou os 40 mortos e 116 feridos no incêndio em um bar na estação de esqui de Crans-Montana na noite do Ano Novo.

A polícia do cantão de Valais, no sul da Suíça, revisou, em um comunicado, o número inicial de feridos de 119 para 116, e explicou que três feridos que deram entrada em emergências hospitalares na noite da tragédia tinham sido associados por engano à tragédia.

As autoridades acrescentaram que 83 pessoas seguiam hospitalizadas nesta segunda. Os feridos com queimaduras mais graves foram transferidos para centros de queimados em Suíça, Alemanha, França, Itália e Bélgica.

A grande maioria dos feridos é de suíços, seguidos de franceses e italianos.

A polícia acrescentou que não daria mais informações sobre a identidade dos feridos “por respeito às famílias”.

O incêndio, que destruiu o bar Le Constellation, na estação de esqui de Crans-Montana durante as comemorações do Ano Novo na quinta-feira passada, foi provocado por velas pirotécnicas colocadas em garrafas de champanhe, segundo as primeiras investigações.

As autoridades tentam determinar se a espuma que recobria o teto do subsolo do bar como isolante acústico influenciou na rápida propagação das chamas.

Também foi aberta uma investigação criminal contra os dois gerentes do estabelecimento, um casal de franceses, por “homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio provocado por negligência”.

As investigações vão se concentrar nas obras feitas no subsolo do bar em 2015, nos materiais usados, nas autorizações de exploração e nas medidas de segurança.

No domingo, apesar de temperaturas que beiravam os -9°C, centenas de pessoas assistiram a uma missa em homenagem às vítimas na capela de São Cristóvão de Crans, e em seguida a multidão se dirigiu em silêncio para a capela-ardente, perto do local da tragédia, tomada por flores e velas.

