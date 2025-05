Barco que transportava ajuda para Gaza é atacado por drones na costa de Malta

Uma embarcação com ajuda humanitária a caminho da Faixa de Gaza foi atacada com drones na costa de Malta nesta sexta-feira (2), relataram ativistas palestinos.

Os ativistas da Flotilha da Liberdade disseram que “suspeitam” que Israel esteja por trás do ataque, que não deixou feridos. Os serviços de resgate cipriotas indicaram que as autoridades da ilha os informaram sobre um ataque de drones israelenses.

A AFP contatou o Exército israelense, que se recusou a comentar.

“Às 00h23, horário de Malta (19h23 de quinta-feira, em Brasília), o ‘Conscience’, um barco da Flotilha da Coalizão pela Liberdade, foi atacado diretamente em águas internacionais”, anunciou a organização.

“Drones armados atacaram duas vezes a frente de uma embarcação civil desarmada, causando um incêndio e uma ruptura significativa no casco”, acrescentou.

Israel costuma realizar operações de inteligência fora de suas fronteiras, várias delas registradas desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023. No entanto, as autoridades só as reconhecem posteriormente.

A Flotilha da Liberdade, fundada em 2010, é um movimento internacional humanitário e não violento de solidariedade aos palestinos.

Segundo ativistas, o ataque deixou o barco sem energia.

Após o envio de um sinal de socorro, Chipre e Itália vieram em resgate.

Em coordenação com os serviços italianos, um rebocador cipriota foi enviado para ajudar a extinguir o incêndio, de acordo com o centro de resgate na cidade cipriota de Larnaca.

Desde 2 de março, Israel impôs um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma campanha militar na Faixa de Gaza que já custou a vida de pelo menos 52.418 pessoas, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, um território governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

