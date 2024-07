BC tem autonomia para atuar no câmbio como entender, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a diretoria do Banco Central tem autonomia para atuar no câmbio como entender conveniente e que não há orientação contrária.

“A diretoria lá (do BC) tem autonomia para atuar como entender conveniente. Não existe outra orientação”, disse Haddad em entrevista a jornalistas no Planalto após evento do lançamento do Plano safra para a Agricultura Familiar deste ano.

O ministro também reiterou falas anteriores e disse acreditar que o dólar vai se acomodar em razão de “tudo o que nós estamos fazendo e entregando”. Mais cedo, a moeda chegou a cair 2% ante o real.

Novos atritos entre o Planalto e o BC, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a atuação do chefe da autarquia, Roberto Campos Neto, e a falta de anúncios de revisão de gastos por parte do governo preocuparam o mercado e impulsionaram o dólar a tocar sua maior cotação desde janeiro de 2022 na terça-feira.

O ministro destacou que Lula tem a responsabilidade fiscal como um compromisso de vida.

(Reportagem de Victor BorgesEdição de Eduardo Simões)