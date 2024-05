Biden lança vasto projeto da Microsoft no mesmo local de promessa não cumprida por Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou, nesta quarta-feira (8), um grande projeto de investimento da gigante tecnológica Microsoft no Wisconsin, um estado crucial para as eleições de novembro, destacando uma promessa não cumprida por seu rival republicano, Donald Trump, no mesmo local.

“Sob a minha autoridade, fazemos promessas e cumprimos as nossas promessas”, disse o presidente democrata ao formalizar um projeto de data center no valor total de 3,3 bilhões de dólares (R$ 16,7 bilhões).

Biden, de 81 anos e em plena campanha pela reeleição, exaltou o centro de dados de tecnologia de Inteligência Artificial (IA) alimentado pela Microsoft, que criará 2.300 empregos durante sua construção, seguidos de outros 2.000 permanentes para operação das instalações.

O empreendimento será construído justamente onde Trump havia prometido uma gigantesca fábrica da empresa tecnológica taiwanesa Foxcoon em 2018.

O republicano classificava o investimento como “a oitava maravilha do mundo” e previa a criação de 13 mil empregos, uma promessa que não se concretizou.

“Agora, a Microsoft construirá um novo centro de dados de Inteligência Artificial no mesmo terreno, impulsionando as indústrias do futuro em Wisconsin”, sublinhou a Casa Branca em um comunicado, acrescentando que os moradores do estado “foram deixados para trás” quando o ex-presidente abandonou o projeto.

Trump “veio aqui (…) com uma pá de ouro, literalmente, para prometer a ‘oitava maravilha do mundo’. Não é uma piada?” disse Biden ao lançar o projeto. “Cavaram um buraco com essas pás douradas e caíram nele”, completou o presidente americano em tom de deboche.

